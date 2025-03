La DGT avisa: cómo evitar un accidente con solo mover un dedo

S. M. Madrid Miércoles, 16 de junio 2021, 10:34 Compartir

«Un simple gesto, empujar la palanca hacia arriba o hacia abajo, y todos los conductores alrededor saben si usted va a girar, a cambiar de carril o a estacionar y pueden actuar en consecuencia», así lo destacan desde la Dirección General de Tráfico (DGT). Es por esto que las luces indicadoras de dirección, los conocidos intermitentes, deben siempre parpadear varios segundos antes de realizar una maniobra, con suficiente antelación para prevenir de nuestras intenciones a los demás usuarios de la vía. Dentro de un automóvil es, sin duda, la mejor forma de comunicarse con el 'exterior'. Y muy especialmente en ciertas maniobras y en ciertos lugares que pueden resultar conflictivos.

Al circular por una glorieta señalice la salida porque así no sorprenderá al que espera para entrar ni al que conduce detrás. Las incorporaciones a la circulación son otro de los casos que requieren intermitentes activados, bien desde parado (salir de un estacionamiento), o bien en movimiento (entrar a una autovía). Una incorporación bien señalizada facilita la circulación a quienes ya están en la vía y puede facilitar la maniobra a quienes pretender acceder a ella. También durante un adelantamiento es capital activar los indicadores. Como lo es el cambio de carril de cualquier vehículo y muy en especial las motocicletas, más ágiles e inestables y que pueden desplazarse más rápido y sorprender peligrosamente a los demás. Motivos suficientes para que sobre las dos ruedas se señalicen siempre los movimientos.

Otras dos maniobras en las que siempre debe sonar el 'tictac' de la flecha verde en el cuadro de instrumentos son los giros y cambios de sentido. De hecho, activar el intermitente debe ser lo primero en estas maniobras, siempre antes de reducir la velocidad. Hacerlo al revés solo sirve para 'dar el susto' al de atrás con un frenazo e impedirle mantener las distancias.

Es más, según el Reglamento General de Circulación, la multa por no advertir al resto de usuarios de la vía las maniobras sin ningún tipo de señal óptica es de 200 euros. Pero también hay multa de 80 euros si no señalizas correctamente, y esto incluye si no lo haces con la suficiente antelación. E incluso establece una multa de 200 euros por circular con más luces intermitentes o de intensidad variable con respecto a las indicadas por ley. Comprueba que los intermitentes funcionan correctamente, con la intensidad de luz y de sonido correctos. Ante la menor sospecha no dudes en acudir al taller para su sustitución o reparación.