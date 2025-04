Atención y anticipación: Cómo circular en moto en invierno

Noelia Soage Jueves, 28 de diciembre 2023, 10:00 Comenta Compartir

La época más idónea para el motociclismo ya ha llegado a su fin, pero muchos aficionados no están dispuestos a abandonar su pasión, o más bien su medio de transporte habitual, en el momento que las condiciones se vuelven más adversas. Y tampoco habría motivos para hacerlo. Simplemente, para cualquier piloto, con independencia de cuál sea el perfil y uso de su moto, solo hay que adaptar la conducción y conocer las prácticas recomendadas para circular con seguridad ante lluvia, viento, niebla, e incluso nieve.

La conducción en invierno se complica mucho más que en otras estaciones del año, sobre todo, por las lluvias y bajas visibilidad y temperaturas. Así que resulta imprescindible «aumentar nuestro nivel de atención y anticipación ante estas condiciones meteorológicas desfavorables, afectando a la visibilidad, adherencia de los neumáticos y estabilidad de nuestra moto», analiza Sergio Gadea, monitor jefe de los Cursos de Conducción Segura de la Escuela RACE y BMW Motorrad. En concreto, en ciudad, «los puntos más críticos que nos podemos encontrar son los pasos de cebra y las líneas de pintura de la carretera ya que, a baja temperatura, se crea una capa de humedad y se convierte en superficies deslizantes, más aún en condiciones de lluvia. Es más, en zonas sombrías se pueden producir placas de hielo», detalla. También son peligrosas las tapas del alcantarillado o un bache, los cuales resulta «importante no sobrepasarlos accionando los frenos ya que, por la inercia, al frenar comprimimos el recorrido de la suspensión delantera y no se absorberá bien el desnivel pudiendo provocar nuestra caída. En estas situaciones es preferible acelerar levemente para que la suspensión mantenga su mayor recorrido», añade.

Por lo tanto, Gadea recalca la importancia de «aumentar las distancias de seguridad, tanto frontal como lateralmente, no acercándonos a otros vehículos, porque el margen de maniobra se reduce y las distancias de frenado aumentan. Siempre usaremos los frenos con mucha suavidad y disminuiremos nuestra rango de velocidad de circulación. Es más, se debe conducir utilizando marchas largas evitando con ello llevar el motor en altas revoluciones, lo que produciría agresividad en la respuesta del motor facilitando que perdamos adherencia en la rueda trasera».

En lo que a condiciones de viento se refiere, «debemos estar siempre con una buena posición sobre la moto, con las piernas presionando el depósito en todo momento; con eso conseguiremos tener la moto bien sujeta y, al encontrarnos con una ráfaga de viento, nos permitirá mantener el control y no ser desplazados lateralmente», puntualiza. Por último, y quizás un elemento al que no se presta demasiada atención, son las hojas. «Y más si están húmedas, son muy deslizantes por lo que trataremos de no acercarnos a los bordes de la calzada para evitar sustos o caídas», concluye.

Equipación y neumáticos

Algo que poco se tiene en cuenta y que será primordial para solventar situaciones extremas es subirse a la moto bien equipado, tanto el motorista como la propia motocicleta. En primer lugar, «la equipación nos permite aislarnos de las malas condiciones del invierno y, aún más, será nuestra protección directa en caso de accidente. Utilizaremos un casco homologado, preferiblemente integral, y con un buen sistema de aireación que evite que se empañe la visera. También guantes de cuero, nunca de tela u otro material que no proteja de la abrasión en caso de caída«, recalca el monitor jefe de los Cursos de Conducción Segura de la Escuela RACE y BMW Motorrad.

«De igual modo, chaqueta y pantalón, como mínimo, con protecciones incorporadas para las articulaciones y espalda. Existen diferentes materiales que cumplen con esta función, siendo el cuero el que mejor evita las quemaduras en las caídas. Así como botas altas que protejan los tobillos, con atención a que los cordones no se puedan enredar en las estriberas o palancas de cambio y freno. Siempre deberán ser altas para conseguir llevar los tobillos protegidos«, añade. »Por último, no olvidar colocar elementos reflectantes en todas las partes posibles de nuestra equipación, para hacernos muy visibles en situaciones de baja visibilidad«, concluye.

Asimismo, una buena elección, cuidado y revisión del neumático es crucial de cara a la seguridad en la conducción de nuestra motocicleta. «No debemos olvidar que la superficie de contacto es mínima y es necesario que la aprovechemos al máximo en todas las condiciones. Por ello, siempre será muy positiva la elección de un neumático de compuesto blando y con un buen drenaje de agua. Y la revisión periódica y habitual de la presión, ajustada a los valores recomendados por el fabricante, nos permitirá mantener el máximo rendimiento, estabilidad y agarre del neumático«, sostiene.

En caso de percance o caída

«En caso de caída es muy importante analizar nuestra situación en esos momentos de 'shock'. Y es que si es una simple caída sin mayores consecuencias, debemos retirar nuestra motocicleta de la vía lo antes posible para evitar un accidente mayor o nuestro atropello. Buscar un lugar seguro y protegido del tráfico y, desde él, solicitar la ayuda que sea necesaria«, explica Gadea.

«Pero en caso de accidente en el que nuestro estado sea de mayor gravedad, debemos evitar movimientos para no agravar nuestras lesiones. ¡Es muy importante que no nos quitemos el casco por nuestros medios o por alguien que no sea personal sanitario! Además, si presenciamos un accidente, aplicaremos el conocido protocolo PAS (Proteger, Avisar, Socorrer) evitando a toda costa agravar el estado de los accidentados y de la situación del tráfico», añade.

Asimismo, hay que recalcar la importancia de realizar cursos de seguridad y perfeccionamiento. Así, los Cursos de Conducción Segura de la Escuela RACE y de BMW Motorrad son una oportunidad única para alcanzar un mayor conocimiento y concienciación al conducir nuestra moto de forma segura.

«Los conceptos y prácticas que se desarrollan en ellos permiten adquirir un mayor control de la moto, despejar dudas y practicar técnicas en un entorno seguro y de la mano de expertos. Ofrecemos aprender a disfrutar de la moto con una mayor seguridad», concluye.

