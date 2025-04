El Aston Martin Lagonda de Williams Towns Resulta difícil, por no decir imposible, encontrar una berlina que exprese de forma tan patente el estilo cuña típico de los años setenta, como el Aston Martin Lagonda, creado por el diseñador Williams Towns

William Towns (1936-1994) comenzó su carrera de diseño de automóviles en cuando tenía poco más de 20 años en el Grupo Rootes en Coventry. En Rootes, inicialmente diseñó asientos y accesorios interiores para varios modelos Hillman, Humber y Sunbeam, antes de pasar al diseño exterior, firmando el deliberadamente sencillo pero atractivo Hillman Hunter.

Mucho antes de que Rootes presentara el Hillman Hunter en 1966, Towns ya se había marchado para unirse a Rover, trabajando junto a David Bache para diseñar la carrocería del famoso Rover-BRM, un automóvil de competición experimental con turbina de gas que corrió en las 24 Horas de Le Mans en 1964 y 1965, conducido por Graham Hill y Jackie Stewart.

En 1966, Towns dejó Rover para entrar en Aston Martin como jefe de diseño; un nuevo puesto creado por primera vez en el fabricante de automóviles deportivos Newport Pagnell. Esbozó el DBS en competencia con una propuesta de diseño externo de los antiguos estilistas favoritos de Aston Martin, la italiana Touring, creadores de los icónicos modelos DB4 y DB5. La propuesta del DBS de Touring resultaba anticuada, especialmente en comparación con el estilo coupé fastback de Towns, este último seleccionado para la producción por Aston Martin.

El Aston Martin DBS V8 es posiblemente el automóvil más conocido y admirado de William Towns, algo a lo que ayudó su fama en la pantalla gracias a la popular serie de televisión de principios de los años 1970, «The Persuaders», conocida en España como «Los Persuasores». En ella, era conducido por el aristócrata y play boy Sir Brett Sinclair, interpretado por Roger Moore. Además, sería el «coche Bond» de la película de 1969, «On Her Majesty's Secret Service» («Al servicio secreto de Su Majestad»), conducido más tarde por el Bond de Timothy Dalton en la película 007 de 1987 The Living Daylights o «007, Alta tensión» en español.

Ampliar El DBS de cuatro puertas diseñado por Towns especialmente para David Brown en 1969 P.F.

William Towns también adaptó inteligentemente su diseño de coupé dos puertas del DBS al convertirlo en una berlina Lagonda cuatro puertas, modelo único para uso personal de David Brown en 1969, con siete ejemplares de producción construidos posteriormente entre 1974 y 1975. En ese momento, Towns también había reelaborado el estilo frontal cuadrado de dos faros delanteros de su DBS para crear una cara de óptica única simplificada para el modelo V8 renovado, que permaneció en producción hasta finales de 1989.

Sorpresa en Earls Court

Pero sin duda, desde el punto de vista del diseño, su obra más llamativa es la berlina Lagonda de 1976. Cuando se exhibe por vez primera en el Salón del Automóvil de Earls Court de 1976, el prototipo no funcionaba: las imágenes del coche en movimiento filmadas por la BBC en realidad lo mostraban deslizándose cuesta abajo bajo la gravedad. Así no es de extrañar que muchos lo vieran como un concept car, un modelo único nacido para atraer miradas hacia la marca y que jamás sería producido en serie. Pero, ya saben, nunca digas «nunca jamás»: dos años más tarde la primera unidad es vendida.

Ampliar Las formas angulosas eran algo muy querido por este diseñador británico P.F.

El Lagonda se distingue por su diseño de aristas vivas, sus faros escamoteables (en un principio), su calandra extraplana, sus largos voladizos. El habitáculo resultaba algo exiguo en relación a la longitud total del modelo: 5,28 metros. Ahora bien, respondía totalmente a lo que se esperaba, entonces, de un automóvil inglés, con cuero y madera en la más pura tradición. Y al tiempo se codeaba con elementos futuristas. Así, tras un pequeño volante de un solo brazo, aparecía un tablero digital LED con pantallas de plasma de gas y controles táctiles una primicia mundial en el mundo del automóvil.

Todo aquello parecía, hablamos de hace casi cincuenta años ciencia ficción, pues además de la instrumentación digital, encontramos numerosos accesorios previstos para facilitar la vida del conductor como el regulador de velocidad y el reglaje electrónico de pedales, asientos, volante y climatización. La tecnología no podía ser más avanzada pero la puesta a punto del sistema fallaba estrepitosamente. Esta electrónica avanzada resultó demasiado ambiciosa y compleja para Newport Pagnell, lo que provocó retrasos no deseados en la producción y en las entregas a los clientes que Aston Martin no podía permitirse.

Ampliar Contaría con la primera instrumentación digital del automóvil, luego sustituida por falta de fiabilidad P.F.

En 1982, con la aparición de la serie II, el cuadro de instrumentación digital deja paso a uno de tubos catódicos, también de una fiabilidad algo aleatoria… Y, como consecuencia de los problemas de climatización, también se abandona otra de las peculiaridades de este modelo: un techo parcialmente de vidrio y los cristales traseros laterales fijos.

Con la serie III de 1985, se adopta un equipamiento más clásico y aún más con la IV de 1987. Ese año, Aston Martin contrató a Towns (ahora independiente) para crear un Lagonda muy renovado, conservando las mismas puertas y paneles de techo que el original de 1976, pero con un diseño delantero y trasero completamente nuevo; Seis pequeños faros rectangulares reemplazaron a los faros frontales retráctiles. El Lagonda, que con los años había perdido buena parte de sus iniciales características futuristas, deja de producirse en mayo de 1990: se habían construido un total de 645 unidades.

Ampliar El príncipe Felipe de Edimburgo al volante de un Aston Martin Lagonda P.F.

Con tan solo 57 años, William Towns desaparece prematuramente, víctima del cáncer en 1993 tras haber realizado otro proyecto original como fue el Hustler, un versátil utilitario de línea recta, parecido a un Mini Moke.

Pero, sin duda, con su Aston Martin Lagonda de 1976, habrá escrito un capítulo de la historia del automóvil, diferente e irrepetible, que muchos vieron como un concept car para, simplemente, llamar la atención.