Cómo se arranca el coche con pinzas si te quedas sin batería

Un deficiente mantenimiento, el paso del tiempo, o las consecuencias de haber tenido el coche expuesto al sol, el salitre, la arena y la humedad, pueden hacer que con la llegada de las lluvias y las bajas temperaturas nos llevemos la desagradable sorpresa de que nuestro coche no arranca porque se ha quedado sin batería.

Los conductores más previsores pueden llevar unas socorridas pinzas en el maletero. Sin embargo, esta herramienta no puede utilizar de cualquier manera, dado que una mala conexión podría causar serias averías en la electrónica del vehículo. según explica Rubén Fidalgo desde Autocasión, es muy importante, sobre todo, que tengas en cuenta el orden a seguir al conectar y desconectar los cables de los polos negativo y positivo, ya que de lo contrario podrías ocasionar una avería grave. Las pinzas han de ser de buena calidad, con los cables gruesos, y deben estar en perfecto estado. Lo normal (y necesario) es que tengan dos colores, rojo para el polo positivo y negro para el negativo, para que no cometas un grave error. Los coches no deben tocarse entre sí. La única conexión entre los dos vehículos se hará con las pinzas.

Con los dos capós abiertos, asegúrate de cuáles son los bornes negativo y positivo. Luego, con los motores parados, coloca primero la pinza del polo positivo en la batería del coche descargado por un extremo, y después al borne positivo del coche cargado por el otro. Después, empieza por conectar la pinza del polo negativo al borne negativo del coche cargado primero, y conecta su otro extremo al borne negativo de la batería coche descargado.

En vehículos con sensor inteligente de carga, es conveniente no colocar la pinza negativa exactamente sobre el mismo polo negativo de la batería. Debe buscarse un lugar más alejado que normalmente los fabricantes ya habilitan para ello. Desde el RACC recomiendan prestar mucha atención en no dejar las pinzas encima de las baterías mientras realizas este proceso porque puede ser muy peligroso. La pinza positiva nunca debe dejarse en ninguna parte del vehículo mientras la manipulamos.

Una vez colocadas las pinzas en el lugar correcto, hay que poner en marcha el coche con la batería en buen estado y después tienes que encender el que ha fallado. Entonces debes proceder justo al revés de lo que has hecho al colocarlas, empezando por quitar el negativo del coche auxiliado.