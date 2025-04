¿Cúando serán obligatorias las luces V-16 que sustituyen a los triángulos de emergencia?

J. Baccorelle Madrid Martes, 16 de noviembre 2021, 13:47 Compartir

La actividad del auxilio en vías públicas supone numerosas actuaciones diarias peligrosas para los implicados en la operación y para el resto de los conductores. Según las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en España desde el año 2015 han muerto al menos 60 técnicos y operarios atendiendo la inmovilización previa de un vehículo. Y tan solo el año pasado, al menos 91 personas murieron tras ser arrolladas en carretera.

Por eso y según ya había anunciado el año pasado el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, antes de finalizar el primer trimestre de 2021 se aprobaría el Real Decreto de Auxilio Carretera, una norma a la que ayer dio luz verde el Consejo de Ministros y con la que se pretende salvar vidas, reduciendo la elevada cifra de atropellos en carretera.

Muchos de estos accidentes se producen o bien cuando los servicios de asistencia se encuentran atendiendo un accidente o cuando los conductores salen para colocar los triángulos de emergencia para señalizar una avería o incidente en la carretera.

Es por ello que desde enero de 2016 el Ministerio del Interior estaba llamado a aprobar este reglamento que regula las condiciones en las que realizan sus funciones los servicios de auxilio en la vía y cuya entrada en vigor mejorará la seguridad no solo de miles de operarios de grúas sino también de todos los usuarios de las vías.

Aunque esta normativa está dirigida principalmente a quienes realizan las operaciones de asistencia en carretera, también incluye un cambio que afectará a todos los conductores. El Real Decreto representa la jubilación definitiva de los triángulos de emergencia y su sustitución por las luces V-16, como los dispositivos Help Flash.

Hasta ahora, la legislación obligaba a usar los triángulos para señalizar un vehículo detenido en la calzada; un hecho que suponía un grave riesgo para la circulación y que ponía en peligro no solo al conductor del vehículo averiado o accidentado, sino también a los demás usuarios. A partir de la entrada en vigor de este reglamento, los triángulos convivirán con las luces V-16.

Los conductores que necesiten señalizar un vehículo detenido en la vía podrán decidir si prefieren colocar el triángulo o si consideran mejor únicamente poner la baliza. Sin embargo, a partir del 1 de enero del 2026 ya será obligatorio el uso de las luces de emergencia y los triángulos dejarán de existir.

Los triángulos de emergencia no anteponen la seguridad del conductor, pues debe de salir del vehículo y desplazarse hasta 100 metros para colocarlo en el suelo dejándolo expuesto a un posible arrollamiento; además no son eficientes, ni para todo el mundo, ya que el usarlos requiere recorrer varios metros para colocarlo; no son compatibles con motocicletas, debido a su gran tamaño, y no pueden ser usados por personas con movilidad reducida.

Las luces V-16 cubren todas estas deficiencias y representan una pieza clave para reducir las cifras de arrollamientos en carretera. Por un lado, se pueden colocar desde dentro del habitáculo, sin necesidad siquiera de quitarse el cinturón de seguridad; se activan de forma automática; al ser pequeñas, se adaptan a todo tipo de vehículos, incluso a las motocicletas; y, además, son aptas para personas con movilidad reducida.