Aprende a sacar partido al maletero del coche para que quepa todo tras las vacaciones

Todos nos hemos quejado alguna vez de que el maletero del coche es muy pequeño con tan sólo ver las maletas alrededor del coche. Pero seguramente no es tan pequeño y uno de los problemas sea que hemos preparado demasiadas cosas. ¿Cuántas veces hemos vuelto de las vacaciones sin haber usado el 50% de la ropa o las cosas que hemos llevado? Y recuerda que no se debe llevar ningún bulto suelto dentro del vehículo. En caso de necesidad, que no sea de gran tamaño y tenlo controlado en la parte inferior para evitar que salga despedido.

De hecho, el código de circulación indica que toda carga transportada en un vehículo no debe «arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa». Además, Tráfico concreta que la carga no puede «comprometer la estabilidad del vehículo» y que en caso de que se incumplan cualquiera de estos preceptos puede suponer una multa de 200 euros.

Así que aprende a sacar partido al maletero y no te lleves un disgusto. Por ejemplo, y en primer lugar, antes de cargar el maletero saca los elementos de emergencia y el kit de las herramientas para poder colocarlas en un lateral y tenerlas a mano en caso de necesitarlas. No te olvides de los más pequeños de la casa si viajan contigo. Prepara una bolsa para los niños con lo necesario para las paradas, snacks, bebidas, artículos de limpieza y juguetes para entretenerles.

¡Ojo con los kilos! Ten en cuenta el peso máximo que permite el vehículo. El valor MMA (masa máxima autorizada) menos el peso del vehículo (tara) más el peso de los pasajeros. El peso es algo que influye en el comportamiento del vehículo: aumenta la distancia de frenada, hace que el coche sufra más al circular y provoca que tenga que circular a una velocidad mucho menor. Y en caso de sobrepeso, las multas rondan desde los 300 euros hasta los 4.000.

Si juntas todo el equipaje y lo separas por tamaños tendrás una idea general de todos los elementos y así sabrás fácilmente cuáles tienen que ir primero. Eso sí, haz un repaso de todos los bultos e intenta descartar lo innecesario o reagruparlos para tener el menor número posible.

De igual modo, los grandes y pesados primero. Sitúalos, en la medida de lo posible, en la parte posterior y central del maletero y en caso de tener ruedas, siempre hacia arriba para evitar desplazamientos una vez el vehículo esté en movimiento. Los bultos más ligeros y de menor tamaño serán los que deberás distribuir entre los huecos del equipaje más grande. Nunca encima de la bandeja o sueltos en el interior del vehículo ya que en un frenado pueden salir despedidos y lesionar a los pasajeros.

Y como un extra de seguridad nunca viene mal, abrocha los cinturones traseros aunque no haya ningún pasajero. En caso de colisión esto actuará como mecanismo de seguridad y evitará que en caso de accidente el equipaje se desplace al interior del vehículo.

Asimismo, si tienes bultos extra que no caben en el maletero, los portaequipajes tienen un diseño aerodinámico y permite una mejor sujeción que la baca.

