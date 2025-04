Aparcar o parar el coche frente al colegio: ¿en qué casos nos pueden multar?

Canal Motor Lunes, 14 de octubre 2024, 09:57 Comenta Compartir

El movimiento de coches que se registra en los alrededores de los colegios en hora punta, y la presencia de numerosos coches en doble fila va a perjudicar inevitablemente el flujo de circulación.

Inevitablemente, cada vez son más los padres que tienen que ir a recoger a los niños al colegio. Y cuando el coche es la opción elegida puede suponer auténticos quebraderos de cabeza, tanto si somos nosotros los que tenemos que buscar un sitio donde dejar el coche mientras salen los escolares, como sio intentamos circular por la zona y nos encontramos con el colapso de tráfico.

Con la llegada del mes de septiembre comienza un nuevo curso escolar y con él las carreras matutinas para llegar a tiempo a clase. Si eres de los que apura hasta el último momento y aparcas en doble fila frente a la puerta del centro escolar, deberías tener en cuenta que ese gesto puede salir muy caro.

La Ley de Tráfico es clara a este respecto, aparcar en doble fila no está permitido y conlleva una sanción de hasta 200 euros. Ahora bien, podemos no ser sancionados si no abandonamos el vehículo y permanecemos parados menos de dos minutos, siempre que no estacionamos en un lugar en el que no obstaculicemos gravemente la circulación.

En León se ha creado la señal 'beso y adiós' se trata de zonas de aparcamientos, reservadas en horario de entrada y salida, para que las familias que llevan a sus hijos a la escuela en coche puedan parar bien sin interrumpir el tráfico. La nueva señalización para el 'beso y adiós' permite un espacio para tres vehículos en línea, donde de manera irregular ya estacionaban vehículos de las familias en los horarios de entrada y salida del colegio, ya que en la entrada de algunos colegios no existe un espacio para poder aparcar y dejar o buscar a los más pequeños.

¿Cuándo se puede parar?

Aparcar está prohibido, pero sí que se puede parar . En este caso, una parada es aquella en la que el vehículo está detenido por un periodo inferior a los dos minutos. Para que se efectúe como válida el conductor deberá permanecer en él.

En el momento en el que el conductor abandone el vehículo y el tiempo supere los dos minutos pasará a considerarse como un estacionamiento, algo ilegal.

Las multas por aparcar en doble fila pueden ascender a los 200 euros siendo una infracción grave de tráfico, cuando esta se haya llevado a cabo en una zona considerada como peligrosa o que obstaculice la circulación.

Cuando la sanción no se considere como tal y sea leve se establece una sanción de entre 110 y 140 euros. Por ello, para evitar las multas habrá que permanecer en el coche y estar menos de dos minutos.