Ángulos muertos y marcha atrás, puntos críticos a vigilar para evitar atropellos

El impacto que tienen estas fiestas en las calles y carreteras se traduce en mayor movilidad de vehículos, tanto particulares como profesionales y en un mayor tránsito peatonal. Son días en los que se cruzan viandantes con coches, furgonetas, motos y bicicletas con repartidores y patinetes. Datos con lo que proliferan los accidentes. De hecho, los atropellos aumentan más de un 27% durante esta época, según Northgate Renting Flexible.

Entre algunas condiciones están las meteorológicas. Las adversas se pueden presentar durante estos días invernales, ante las cuales hay que extremar precauciones, por baja visibilidad o inestabilidad de la calzada. También los despistes y distracciones, tanto en los conductores profesionales como en peatones. El móvil es uno de los responsables de parte de los atropellos. El mejor consejo para todos los conductores es prestar la máxima atención en carretera y que nada le despiste. Esto incluye, además del teléfono, evitar cambiar o manipular la radio, mirar hacia atrás, beber o fumar.

Por lo tanto, se debe evitar la conducción en modo «automático», aunque se elijan las rutas habituales y conocidas, y mantener una conducción en alerta ante cualquier imprevisto en la carretera. Prestar mucha atención a los ángulos muertos de sus furgonetas, que afecta en los laterales a bicis, motos y patinetes, y en la parte de atrás a los peatones.

También tener precaución a la hora de dar marcha atrás en estos vehículos, ya que está demostrado que las furgonetas tienen una probabilidad de 1,5 veces más que los vehículos particulares, de protagonizar algún accidente cuando maniobran en este sentido.

Asimismo, planificar las rutas y optimizar los trayectos. Gracias a la tecnología de vehículos o dispositivos con sistemas de geolocalización y optimización de rutas, se dispone de una mayor capacidad para gestionar los imprevistos que pueden dificultar los desplazamientos del día a día, tales como los atascos de tráfico o las inclemencias climatológicas.

Al igual que el mantenimiento de los vehículos. La flota de vehículos de uso profesional debe estar en perfecto estado para ayudar y garantizar que la conducción sea en todo momento segura y eficiente. Para ello es necesario realizar los mantenimientos preventivos marcados por los fabricantes, y evitar así incurrir en averías imprevistas de mayor gravedad. Durante estas fechas en las que puede haber un incremento de la actividad y de horas al volante, el cansancio y el estrés se hacen evidentes en la conducción. Por eso, en la medida de lo posible, es importante programar pausas, que sirvan para reponer fuerzas.

Y, en este contexto, no podemos olvidarnos de los usuarios más vulnerables como son los peatones y que, también deben tomar conciencia de las medidas de seguridad que deben poner en práctica para evitar atropellos: cruzar por zonas señalizadas y asegurarse de que son vistos por los conductores antes de cruzar, así como no pasar por detrás de las furgonetas que están circulando marcha atrás. Estos vehículos no tienen visibilidad trasera y hay peligro de ser arrollados.

