Cómo ahorrar hasta 70 euros estas vacaciones: Encuentra las gasolineras más baratas en tu ruta

Agosto arranca la próxima semana. Y, con él, la segunda y mayor parte de la Operación Salida prevista para este verano, que en su totalidad abarcará el entorno de los 49,3 millones de desplazamientos por España. Por ello, es esencial que, antes de ponerse en marcha y sea cual sea el destino elegido, planificar bien el viaje y consultar los precios entre las diferentes gasolineras antes de llenar el depósito. Eso servirá para comenzar las vacaciones sin que se resienta el bolsillo. La diferencia entre una estación y otra puede superar los 30 céntimos por litro.

Es decir, en un coche para un depósito tipo de 55 litros de media -el cual tomaremos como ejemplo en adelante- cuando por viaje se suelen gastar hasta 4 depósitos de combustible entre ida y vuelta, así como los desplazamientos en el destino, esto significaría comenzar las vacaciones con 70 euros más en el bolsillo. Una cifra muy a tener en cuenta, y más en verano, época en la que las dificultades son mayores.

Así, hemos recogido doce rutas vacacionales, de las más utilizadas por los españoles para escaparse del bullicio de la gran ciudad, que unen Madrid con zonas costeras de la península como La Coruña, Gijón, San Sebastián, Gerona, Valencia, Alicante, Málaga y Cádiz, entre otras; con recorridos de entre entre 400 y 700 kilómetros en general.

En concreto, el precio final del trayecto estará determinado, en gran medida, por la gasolinera elegida. Tomando como ejemplo el precio de repostaje de 1,74 euros por litro -gasolina, en Gerona, de los más altos registrados en los destinos elegidos-, el precio por hacer un recorrido completo es de 95,7 euros. Sin embargo, de acudir a una estación de las denominadas 'low cost' o incluso buscar en zonas menos céntricas o interurbanas, el precio del tanque de gasolina se reducirá hasta los 78,1 euros ya que el precio por litro será de 1,43. Esto significa un ahorro de cerca de 18 euros por tanque.

En el diésel, la diferencia también es acusada, pero menos, dado que el precio de estos propulsores son más contenidos. Bajo el mismo ejemplo, el precio puede variar en los 1,53 euros por litro y los 1,27; lo que se traduce en una diferencia de 25 céntimos. O lo que es lo mismo: llenar el tanque en Gerona entre una gasolinera cara y otra más económica supondrá 13,7 euros de ahorro. No es lo mismo desembolsar cerca de 84 euros que 70.

Aunque en menor medida, los demás destinos también supondrán un ahorro interesante si se acude a las gasolineras más baratas de la zona. Por ejemplo, en Valencia puedes ahorrarte entre 12 y 14 euros por tanque, en A Coruña entre 10 y 14, y en Cádiz entre 10 y 15 euros. Elegir entre cualquier estación aleatoria y seleccionar la adecuada, puede suponer entre cerca de 20 céntimos por litro y hasta 27.

Asimismo, será tan importante seleccionar la gasolinera más barata en destino como en el trayecto seleccionado. Por ejemplo, en una viaje de Madrid a Málaga, de 537 km, tendremos al alcance dos opciones muy económicas en ruta, al a altura de Manzanares (Ciudad Real) y en Jaén. En primer lugar, acercarse a repostar en la más barata de Madrid ya nos hará entre 24 y 26 céntimos por litro por gasolina y diésel, respectivamente. Lo que equivale a alrededor de 14 euros de ahorro. Si necesitamos combustible por el camino, en la primera parada mencionada, nuestro bolsillo ganará cerca de 10 euros, en la segunda entre 15 y 19 euros, y ya en destino, en Málaga nos ahorraremos entre 15 y casi 19 euros por tanque repostado al elegir las gasolineras más baratas frente al precio medio de las demás.

En detalle, todas las rutas en el mapa, con la ubicación de las gasolineras con el combustible, tanto gasolina como diésel, más barato, en el punto de salida común, Madrid, y en cada destino vacacional, así como cada aproximadamente 200 kilómetros de la ruta. Puntualizar que los datos recogidos fueron actualizados antes de cerrar la edición impresa el 26 de julio y, dada la variabilidad diaria de los precios de los carburantes, lo más recomendable para los conductores es comprobar las estaciones de servicio y sus precios antes de salir de viaje.

Electrolineras

En el caso de viajar en coche eléctrico, el coste no será nuestra prioridad, si no saber dónde dispondremos de electrolineras para que el miedo a quedarnos sin autonomía durante la ruta no nos amargue el trayecto. Así, lo mejor es conocer la ubicación de los cargadores públicos y cuántos habrá disponibles. Es más, para emergencias o imprevistos en nuestro destino de vacaciones, siempre es recomendable viajar con un cable de carga Tipo 2/CA. Y es que, si bien todos los cargadores rápidos tienen sus propios cables, a veces es posible que debamos cargar en puntos de carga más lentos, lo que requerirá nuestro cable.

Además, y antes de nada, es recomendable comenzar el viaje con una batería llena. De esta manera, después de un largo viaje inicial, la batería estará caliente cuando llegues al lugar de carga y, de esta forma, la carga será más rápida. Lo ideal es intentar llegar a las estaciones de carga con un estado de carga (SOC) inferior al 20% si la ruta lo permite; no lo hagas si está al 80%. Cargar del 80 al 100% puede llevar la misma cantidad de tiempo que cargar del 20 al 80%. Así que, salvo que sea obligatorio para tu viaje, recarga hasta el 80% y listo.

En detalle, en los puntos de destino elegidos, destacan Bilbao, Gijón, Gerona, Málaga o Valencia, con 32, 42, 44, 43 y 71, respectivamente. Por el contrario, en Almería, Huelva, San Sebastián y A Coruña solo encontraremos 5, 6, 5 y 10, respectivamente. En un punto intermedio están Alicante, con 26 cargadores públicos disponibles, 22 en Oviedo, 13 en Cádiz, 15 en Vigo y 18 en Vitoria.

La mayor dificultad se encuentra a lo largo de la ruta. En un coche eléctrico medio vendido en la actualidad, necesitarás recargar la batería cada 200 km probablemente. Y ahí es donde tendrás que tener todo muy atado para conocer las electrolineras disponibles, sobre todo que estén en funcionamiento y operativas. Por ejemplo, en una ruta de Madrid a Alicante de 426 km, solo hay una disponible en un punto intermedio ubicado en La Roda (Albacete). Sin embargo, en un trayecto de Madrid a Huelva, con 612 km de distancia, encontraremos 3 en Oropesa, 9 en Mérida y 20 en Sevilla; por lo que el viaje será más relajante.