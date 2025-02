Adenauer, el canciller que puso nombre a un Mercedes

Santiago de Garnica Cortezo Viernes, 2 de febrero 2024, 10:56 Comenta Compartir

El 15 de septiembre de 1949, el Parlamento alemán, el Bundestag, eligió al político democristiano y liberal-conservador Konrad Adenauer (1876-1967) como primer canciller de la República Federal de Alemania, al hombre que proclamaba que «la política es mucho más que ganar elecciones; es construir un futuro mejor». Dos años más tarde, Adenauer tuvo que elegir: en el Salón Internacional del Automóvil (IAA) de Frankfurt, del 19 al 29 de abril de 1951, se presentó el nuevo y prestigioso Mercedes-Benz 300 (W 186), que atrajo a un gran público. El jefe del gobierno acudió a la exposición y optó espontáneamente por la berlina de la marca de Stuttgart como nuevo vehículo oficial. Fue entregado el 8 de diciembre de 1951 en el Palacio Schaumburg de Bonn, entonces sede de la Cancillería Federal.

El eslogan de campaña electoral de Adenauer y su partido, la Unión Demócrata Cristiana, en los años 50 era «No experimentar», un lema que el canciller parecía aplicar también a sus vehículos oficiales. Así, desde 1951 Hasta el final de su mandato en 1963, utilizó en total seis unidades «300» diferentes de la serie W 186, y de su sucesor, la serie W 189.

Ampliar El canciller Konrad Adenauer saluda desde su 300 P.F.

El modelo pronto fue conocido coloquialmente como el «Mercedes Adenauer» porque sus apariciones públicas estuvieron indisolublemente ligadas a la prestigiosa –siempre negra– berlina. Estos vehículos eran al mismo tiempo un símbolo de la recién creada República Federal de Alemania. El Canciller Federal llevaba el vehículo siempre que podía a sus visitas oficiales. Recorrió largas distancias en el tren oficial y, por tanto, el vehículo oficial también se transportaba por ferrocarril. Este fue, por ejemplo, el caso de las visitas oficiales a Londres (Conferencias de Londres y París, 1954), Moscú (1955) y París (1962).

Adenauer también podría confiar en el vehículo oficial para sus viajes de vacaciones a Cadenabbia, a orillas del lago de Como, en Italia. El «Mercedes Adenauer» original expuesto en el Museo Mercedes-Benz apareció incluso en el documental de 1960 titulado «Ferien ohne Urlaub». Ein Besuch en Cadenabbia». («No hay descanso durante las vacaciones. Visita a Cadenabbia».), centrado en las visitas del canciller a Lombardía.

El primero

El primer 300 del canciller, el de 1951, fue retirado de servicio y vendido en 1956, habiendo recorrido más de 150.000 kilómetros. En 1971 llegó a los Estados Unidos de América y en 1989 fue adquirida por la futura «Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland» («Casa de la Historia de la República Federal de Alemania»). Desde que esta institución abrió sus puertas en 1994, destacó el primer «Adenauer» de Adenauer, con la matrícula correspondiente: 0-002. En aquel entonces, la carrocería, el chasis, la suspensión y el interior del este automóvil fueron restaurados exhaustivamente hasta dejarlos en perfecto estado con la ayuda de los expertos de Mercedes-Benz Classic.

Y el último

En el museo de la marca, en Stuttgart, se expone el último de los utilizados por Adenahuer, ya de la serie W189. Su puerta trasera emite un sólido sonido al cerrarse, un sonido que Konrad Adenauer, el primer Canciller de la República Federal de Alemania, experimentó cada vez que ocupó su lugar en su último vehículo oficial. ¿Podrían haberse sentado en estos asientos invitados como John F. Kennedy? Es muy probable, dado el periodo que este vehículo estuvo en servicio. Cuando el presidente de los Estados Unidos de América visitó la República Federal de Alemania entre el 23 y el 26 de junio de 1963, este mismo vehículo fue el que utilizó su anfitrión Adenauer para actos oficiales.

Ampliar El asiento posterior, un verdadero puesto de trabajo para el canciller P.F.

Ambos políticos asistieron a desfiles oficiales de pie en un Mercedes-Benz 300 Landaulet, por ejemplo, en Colonia. Sin embargo, lo más probable es que esta berlina también formara parte de la flota de la época.

Uso particular

En 1963, al final de su mandato como jefe de gobierno, Adenauer no se quiso separar de este 300 y lo compró a al estado alemán, usándolo como su automóvil particular hasta su fallecimiento en 1967. Por este motivo, la pieza expuesta en el Museo Mercedes-Benz no lleva la matrícula oficial y habitual del vehículo del canciller federal, «0-002», sino una matrícula particular.

Ya jubilado, Adenauer siguió viajando en la prestigiosa berlina. Eso sí, con chofer ya que el primer canciller federal de Alemania no tenía permiso de conducir.

En el interior

Los elementos de serie del prestigioso vehículo, como las molduras de madera, siguen atestiguando el posicionamiento del Mercedes-Benz 300 como modelo de lujo. Sin embargo, en el asiento de Adenauer en la parte trasera derecha se respira una atmósfera de trabajo. Separado de las plazas delanteras por un cristal (una ventana permitía la comunicación entre ambas partes), el asiento de Adenauer cuenta con una pequeña mesa plegable de trabajo.

Ampliar En la guantera se puede ver teléfono, un avance en la época P.F.

Hay una persiana enrollable accionada por un cable para oscurecer la ventana trasera y proteger a los ocupantes de la luz solar, ya que el vehículo no tenía aire acondicionado. Sin embargo, se instaló un ventilador de tres paletas encima del asiento del jefe de gobierno para garantizar una brisa refrescante. La tecnología de comunicación de la berlina de 1959 era ultramoderna: bajo la guantera se escondía un teléfono de coche.

Los cinturones de seguridad estáticos de tres puntos en las plazas traseras también eran lo último en aquella época. Mercedes-Benz los ofrecía como equipamiento opcional desde finales de 1958. Y el coche oficial del canciller, construido poco después, contaba con este elemento de seguridad. El sistema de seguridad pasiva convenció evidentemente al estadista: en 1965, tras su mandato como jefe de gobierno, Konrad Adenauer sufrió un accidente de tren. Posteriormente criticó a la empresa ferroviaria, afirmando que la dirección debería considerar la integración de los cinturones de seguridad.

Como hemos dicho, la berlina expuesta en el Museo Mercedes-Benz pertenece a la serie W 189, producida a partir de 1957. A diferencia del primer Mercedes-Benz 300 del año 1951 (W 186), presentaba unas características muy evolucionadas. Entre estas su motor de seis cilindros e inyección en lugar de un carburador. Como resultado, la potencia aumentó de 125 CV a 160 CV, y la velocidad máxima de 160 km/h a 165 km/h: Adenauer apreció este incremento de potencia y velocidad pues le gustaba viajar a altas velocidades. Se cuenta que muchas veces le dijo al conductor, con su acento de Colonia, que pisara a fondo el acelerador…

Ampliar El último 300 de Adenauer, mostrado en el Museo Mercedes Benz, con su matrícula ya como coche particular P.F.

El primer presidente federal de la República Federal de Alemania, Theodor Heuss, también utilizó un Mercedes-Benz 300. En los actos oficiales, los vehículos llevaban banderines de 30 x 30 centímetros en una de las aletas.

Mientras que el primer automóvil oficial Mercedes-Benz 300 de Adenauer presentaba dos porta banderines en 1951, el de 1959 que se exhibe en el Museo (junto al del coche del presidente) solo presenta uno, en la aleta derecha: el águila «Bundesadler» sobre fondo negro, el símbolo de un político que proclamaba «la política es una lucha interminable por el poder, pero el poder sólo tiene sentido si se utiliza para el bien común», y de una figura clave en la reconstrucción de Alemania tras la II Guerra Mundial, y de una nueva Europa.

