Cómo actuar en el coche ante una tromba de agua

Tras la borrasca Aline, que batió récords en la capital de España, la borrasca Bernard ha dejado importantes precipitaciones en prácticamente todo el territorio nacional. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que en los próximos días seguirán llegando nuevos frentes acompañados de fuertes lluvias.

Para que los trayectos en coche resulten seguros, es importante ser prudentes y mantenerse informados en todo momento.

Ante todo, trata de permanecer tranquilo para analizar la situación y los posibles riesgos y tomar decisiones conscientes.

En primer lugar, no intentes conducir a través del agua. Si llegas a un punto que aparentemente está inundado, no trates de continuar tu trayecto, ya que existe la posibilidad de que el tramo sumergido sea más profundo de lo que parece y el vehículo pueda ser arrastrado. Si no puedes sortear la zona, es preferible que te detengas.

Apaga el motor. Si te ves atrapado en un atasco debido al temporal, apaga el motor para evitar que los gases de escape entren en el vehículo. Sin embargo, mantén la llave en la posición de encendido para dejar las luces y la calefacción funcionando.

Si las condiciones te permiten hacerlo de forma segura, intenta dar la vuelta y descartar el viaje hasta que las circunstancias sean más favorables.

Aparca en un lugar elevado. En el caso de que no puedas volver al punto de partida, siempre que puedas hacerlo de forma segura, busca un lugar de mayor altura en el que puedas esperar a que pase la tormenta.

Permanece en tu vehículo. Salir del coche debe ser la última opción. En la mayoría de los casos, es más seguro permanecer dentro hasta ser atendido por los servicios de emergencia. Es importante mantener las ventanillas cerradas y no abandonar el vehículo salvo en caso de que pueda ser arrastrado y exista la posibilidad de alcanzar un lugar más seguro fuera.

Estas recomendaciones son para casos extremos en los que exista riesgo de inundación, pero también hay algunos consejos que puedes seguir para conducir bajo una lluvia más ligera. Desde Parclick señalan que lo más importante es mantenerse alerta y realizar cualquier desplazamiento con precaución.

Entre algunos de los consejos que debes seguir se encuentran reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad con el siguiente vehículo, mantener las luces encendidas, evitar adelantar o permanecer atento a cualquier novedad sobre las condiciones de la carretera o sobre cambios en el clima. Otro truco que evitará dar más vueltas de las necesarias con el tráfico que se genera en los días lluviosos es reservar parking con antelación, de forma que el trayecto sea lo más directo posible.

