El accesorio de bicicleta que necesitas para ser visible a más de 2 kilómetros

Desde que se ha cambiado el horario de invierno, hemos ganado horas de luz por la mañana, pero las hemos perdido por la tarde. Algo que ya afecta notablemente a los conductores, y resulta peor para los ciclistas. En este sentido, Trek, especialista en diseño y fabricación de bicicletas y productos de ciclismo, ha elaborado una serie de recomendaciones para aumentar la seguridad de los ciclistas mejorando su visibilidad tanto de día como de noche.

Muchos ciclistas se reservan las luces para momentos de baja visibilidad como las horas nocturnas o momentos en los que las condiciones meteorológicas no acompañan. Sin embargo, 8 de cada 10 accidentes de ciclismo tienen lugar durante el día, cuando la mayoría de la gente monta en bici y hay más vehículos circulando, según un estudio elaborado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés).

Para maximizar la seguridad en bicicleta, el uso de luces diurnas para ser visible marcan la diferencia durante estas horas punta y consiguen reducir la probabilidad de sufrir un accidente en un 33%, de acuerdo con el estudio «Efectos sobre la seguridad de las luces de circulación permanentes para bicicletas: Un experimento controlado».

Pero no todas las luces son iguales, ya que, para que los demás te vean a una distancia prudencial, deben estar diseñadas con un patrón de parpadeo, un enfoque y un rango de acción específicos, como la luz trasera Flare RT recargable y visible durante el día a más de 2 kilómetros. Entre las delanteras, destaca la potente luz Trek Commuter Pro RT con tecnología Kindbeam que no deslumbra a los que se aproximan en sentido contrario.

Y no solo las luces mejoran la visibilidad, también las prendas con colores fluorescentes o con elementos reflectantes son de gran ayuda para no pasar desapercibido para los demás conductores. Algo que mucha gente desconoce es que la visibilidad depende del contraste con el entorno, lo que se traduce en que los colores fluorescentes son altamente visibles durante el día, sin embargo, no son eficaces de noche. Por tanto, escoger un casco como el modelo Trek Solstice Mips en un color llamativo es una buena solución. Por el contrario, las prendas o accesorios con elementos reflectantes funcionan durante las horas con escasa luz.

