Hasta 6.000 euros de multa por acampar con tu autocaravana en zonas prohibidas

Bien seas amante de la naturaleza, influencer de viajes, el más deportista o de los de peli y manta, añadir una camper a tus planes solo los mejora. Pero ¡ojo! No todo es alquilar el vehículo que quieras y poner rumbo a 'los 5 pueblos con encanto que no te puedes perder'. Hay varias cosas a tener en cuenta antes, al ser una forma de viaje diferente, que dista un poco de ir de hotel. Así, en CamperXpress han hecho un listado de imprescindibles a tener en cuenta antes de iniciar el trayecto.

En primer lugar, es muy importante saber dónde puedes aparcar, dormir y acampar. En cada país, comunidad autónoma e incluso pueblo, las normativas son distintas respecto a las camper y autocaravanas. Por ejemplo, si acampas en zonas de playa en Cataluña la multa puede ser de hasta 6.000 euros. Si no encuentras una señal que indique lo contrario, podrás dormir en el interior de la camper siempre y cuando esté bien aparcada y no sobrepase el perímetro del vehículo. ¿Y qué es eso de sobrepasar el perímetro? Básicamente no podrás extender el toldo o sacar nada del vehículo, es decir, no ocupar más que el vehículo.

Además, si quieres acampar a tus anchas, también hay opciones. Áreas habilitadas, zonas al aire libre destinadas a la acampada en autocaravana y camper. Suelen contar con servicios de agua y electricidad, algunas son de pago, otras gratuitas… Así como campings, la opción favorita de familias y aquellos que quieren conocer una zona en profundidad. Aunque es una opción de pago ya que dispone de más servicios.

El móvil se queda sin batería, ¿cómo vas a llegar a tu destino? Que no cunda el pánico, en una camper podrás cargar el móvil sin problema, incluso conectar luces led para una lectura nocturna. Pero si llevas un portátil para trabajar u otros aparatos del estilo, la elección de la camper con la que vas a viajar es esencial. Las camper que disponen de frigorífico cuentan con una batería secundaria y, por lo general, ofrecen una instalación con enchufes tradicionales. No obstante, para poder conectar aparatos de alta frecuencia, necesitarás un inversor de corriente de 12 a 220V.

Los 'porsiacasos' no tienen cabida en una camper si quieres viajar cómodo. Es una gran oportunidad para vivir de forma minimalista y centrarse en lo importante. Organizar bien la maleta será esencial para poder disfrutar del espacio en el interior.

¿Qué ruta vas a hacer? Según la respuesta deberás tener en cuenta dos variables: si dispones de frigorífico y lo lejos de la civilización que vas a ir. Lo mejor es tener bien claro qué días vas a cocinar y qué vas a hacer, para aprovechar todos los alimentos y, lo más importante, no quedarte sin nada en medio de la montaña.

Finalmente, recuerda que la camper es un vehículo aunque tenga cama. Dos de los errores más comunes al empezar a viajar en camper son levantarse en medio del trayecto y no cerrar bien los armarios. Antes de ponerse en marcha es muy recomendable asegurarse de que todo esté bien cerrado, de lo contrario cualquier giro podría hacer volar tazas y cactus. Lo mismo sucede con los pasajeros, mientras el vehículo esté en marcha se debe llevar el cinturón.