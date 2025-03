Hasta 500 euros por serpentear en moto en las retenciones o pegarse a otros por detrás La mayoría de los motoristas no recorre los kilómetros suficientes o bien no cuenta con el consejo o asesoramiento adecuado

Se debe conducir con precaución y respetando siempre las normas de circulación. Y al ir en moto hay que evitar las maniobras bruscas y zigzaguear entre los vehículos, ya que esto te puede costar hasta 500 euros de multa. Pero aún hay más actitudes a evitar para no poner en riesgo a otros usuarios de la vía. Por ejemplo, una conducción agresiva, exceso de velocidad, pegarte a otros por detrás e incluso serpentear en las retenciones. Y es que la motocicleta es el medio de transporte más peligroso: existe un riesgo 17 veces mayor de fallecer viajando en moto que en turismo, por kilómetro recorrido. Solo en ciudad es 32 veces más arriesgado que viajar en turismo, 4 veces más que hacerlo en bici, 3 veces más que ir a pie y 450 veces más que en autobús, según datos del estudio 'Safer City Global Benchmarking for Urban Road Safety' de la OCDE.

Detrás de estos datos se esconde uno de los principales problemas, según los expertos, que es la formación. Para Juan Manuel Reyes, presidente de AMM (Asociación Mutua Motera), falta pericia; «generalmente esta pericia se va adquiriendo con la experiencia, pero ni siquiera esto es suficiente. La mayoría de los motoristas no recorre los kilómetros suficientes o bien no cuenta con el consejo o asesoramiento adecuado. Con esto no quiero decir que los motoristas sean responsables de los accidentes en los que se ven involucrados, sino que, con una formación adecuada, podría evitar el 90% de estos».

Por este motivo, familiarizarnos con nuestra motocicleta es una clave fundamental para controlarla en circunstancias adversas y minimizar riesgos. Así, Francisco Domínguez, director general de Peugeot Motocycles para España, nos comparte una serie de consejos que los usuarios principiantes deberían tener en cuenta antes de «dar gas». En primer lugar, «es recomendable un equipamiento de motorista completo que te proteja de quemaduras, magulladuras, etc.», explica Domínguez. Evítalas equipándote con guantes, casco homologado, un calzado adecuado cerrado y una chaqueta con refuerzo en hombros y rodillas. «Estos elementos son una inversión que merece la pena por la protección que te brindan y su durabilidad en el tiempo», subraya el director general de la marca francesa.

Conocer el nuevo vehículo, tanto si eres usuario habitual de motos como si no. Tal y como apunta el experto, «es imprescindible un periodo de adaptación progresivo a tu nueva moto o scooter». Ve de menos a más (primero con una conducción suave), estudia sus reacciones (frenadas, curvas, etc.). «Merece la pena tomárselo con calma al principio si quieres evitar sustos».

«En este periodo de adaptación, valora llevar pasajeros», subraya el director general de Peugeot Motocycles para España. Aprende a manejar la motocicleta en primer lugar, acostúmbrate a ella, a su peso, controla tu equilibrio... Añadir un elemento más a esta ecuación puede influir en un momento de frenada de urgencia o cualquier otra maniobra inesperada. Ten en cuenta que «no es aconsejable hacer los primeros kilómetros sobre calzada mojada o húmeda», recuerda el experto. Esta circunstancia requiere un control adicional del vehículo por lo que, sobre todo si acabas de adquirirlo, es conveniente dedicar unos kilómetros a observar y familiarizarte con el comportamiento de la montura sobre una superficie resbaladiza.

Asimismo, las frenadas de emergencia, son muy comunes en la ciudad, por eso es fundamental «estar alerta» a lo que pasa alrededor. Recuerda que en caso de realizar una frenada de emergencia sobre suelo seco, la motocicleta debe estar totalmente vertical al actuar sobre los dos frenos con diferente intensidad (con la práctica aprenderás cuando y como aplicar dicha intensidad). Si se trata de tu primera moto, mejor un modelo equipado con frenada ABS o combinada.

En la mayoría de los casos estarás rodeado de otros vehículos, e incluso, de personas, por lo que es fundamental que los observes para anticiparte a sus maniobras. En conducción urbana, Dominguez aconseja respetar la distancia de seguridad y mantener los dedos índice y corazón de cada mano apoyados levemente sobre los frenos para reducir al máximo el tiempo de frenada en caso de tener que actuar con rapidez.

Por último, el director general de Peugeot Motocycles para España termina con una recomendación más allá del propio vehículo: «La ansiedad puede alterar tu comportamiento en la circulación, tu capacidad de reaccionar, igual que las preocupaciones, que pueden hacer que te distraigas pensando en otras cosas... Al manillar, es fundamental que estés presente, por tu seguridad y la de los demás», concluye.