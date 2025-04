Más de 100.000 coches terminarán este año en el desguace

Canal Motor Jueves, 8 de diciembre 2022, 21:40 Compartir

En diciembre finaliza el periodo impositivo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)l lo que hace que en muchos hogares se plantee la duda de si realmente conviene seguir pagando impuestos o hacer frente a otros gastos relacionados con el mantenimiento de un vehículo que ya no se utiliza.

En la mayoría de ocasiones la respuesta es negativa, llevando a cientos de miles de titulares a solicitar su retirada al desguace y baja definitiva durante el último mes del año. Con ello, la demanda de servicio en los desguaces se incrementa y son muchos los Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos CATV que optan por realizar la contratación de personal extra, de forma que puedan garantizar el procedimiento de reciclaje y descontaminación de los vehículos recibidos, así como la gestión de su baja definitiva en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Durante el último mes del año se incrementa la actividad de estos centros de tratamiento de vehículos en hasta un 60%, recibiendo más del doble de solicitudes que en anteriores meses del año.

Salvo por los acontecimientos de 2020, donde las restricciones sanitarias impidieron que los desguaces llevasen a cabo su actividad con normalidad entre los meses de marzo a mayo -lo cual también queda perfectamente reflejado en su correspondiente gráfica- podemos afirmar que esta es una tendencia que se repite cada año, independientemente de otros posibles factores, como pueden ser las ayudas gubernamentales destinadas a renovar el parque automovilístico y que, como advierten desde el grupo RO-DES, no están funcionando según lo esperado.

Ampliar Coches recibidos en los CATV F.P.

Así, en 2021 se entregaron para ser desguazados en las instalaciones de los CATV un total de 727.270 vehículos (entre turismos, industriales de menos de 3.500 Kg y todoterrenos o 4x4), concentrándose casi el 14% de las operaciones en el mes de diciembre, donde fueron dados de baja definitiva por los desguaces un total de 101.068 unidades.

Este es uno de los problemas que más ha denunciado el sector en los últimos meses, y es que «La compleja burocracia a la hora de solicitar y recibir las subvenciones disponibles para renovar el parque móvil por otro más eficiente, provoca incertidumbre en las decisiones de compra y empuja a los usuarios a conservar sus viejos automóviles durante más tiempo» -según añade Alicia Granell, del departamento de Comunicación y Marketing de RO-DES - también ha elevado la antigüedad media de los vehículos que se reciben en los desguaces.

Este hecho empeora inevitablemente la seguridad vial de nuestras carreteras y la calidad del aire, pues los automóviles en circulación son cada vez más viejos, contaminantes y carecen de los actuales sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) incorporados en los vehículos más nuevos.

La falta de vehículos de ocasión y su forzada revalorización tampoco ayuda, pues quienes sí han optado por adquirir un automóvil más moderno y menos contaminante, han preferido probar suerte vendiendo su coche usado a otra persona en lugar de entregarlo en un desguace, donde hubiera sido dado de baja definitiva y reciclado según la normativa medioambiental vigente.

De esta manera, se ha incrementado también la antigüedad media de los vehículos que se reciben en los Centros Autorizados de Tratamiento pasando, según cifras recogidas por Sigrauto, de los 18 años en 2017 para los turismos, a casi los 20 años de antigüedad en 2021 en este tipo de vehículos.

Así mismo, que la edad media de los vehículos descontaminados y reciclados en los desguaces sea más elevada, repercute directamente en la calidad de los recambios de segunda mano que, por Ley, solo pueden ser suministrados por este tipo de establecimientos.

Cuanto mayor es la antigüedad del vehículo, más fácil resulta que muchos de sus componentes no sean recuperables o que, los que presumiblemente sí se encuentran en buen estado, fallen tras haber sido vendidos. «Esta es la particular crisis de suministros que, pese al aumento en la demanda y el interés en la compra de repuestos reciclados, también está afectando desde hace más de un año a los desguaces», nos recuerdan desde RO-DES.

En determinadas situaciones, pese a lo que dicta la normativa, los CATV no pueden llevar a cabo el tratamiento medioambiental y la baja definitiva del vehículo en la DGT. Por ejemplo, el titular puede encontrar inconvenientes a la hora de coordinar la entrega de su coche siempre que el vehículo no exista o se desconozca su paradero: El titular tendrá que pedir cita previa en su Jefatura de Tráfico y solicitar allí la baja definitiva del vehículo, explicando los motivos que le han llevado a esta situación y siempre que pueda demostrarse la presunta no existencia o circulación del mismo.

Otra posibilidad es que el coche esté desguazado, total o parcialmente. Muchos usuarios piensan que los desguaces están obligados también a retirar vehículos que se encuentren desguazados o hayan sido desmontados sin autorización. Peor nada más lejos de la realidad, pues según el Real Decreto 265/2021,«la entrega no supondrá coste alguno para su titular cuando el automóvil al final de su vida útil carezca de valor de mercado o este sea negativo, siempre que contenga, al menos, la carrocería y el grupo motopropulsor, y que no incluya otros elementos no pertenecientes al mismo ni se le haya realizado ningún tipo de operación previa de desmontaje de componentes, partes o piezas».

Otro caso bastante común y que también deja a un lado la labor del CATV en lo que al trámite de baja definitiva se refiere, es el relacionado con la venta de un automóvil o su cesión que, con el paso de los años, sigue a nombre del anterior propietario y que, por no haber efectuado el cambio de nombre del mismo, compromete al titular en lo relativo a sanciones e impuestos.

En una situación como la anteriormente descrita, la solución tendrá que encontrarse directamente acudiendo a una cita presencial en cualquiera de las Jefaturas Provinciales de Tráfico de nuestro país.