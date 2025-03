Los 10 parkings más baratos en Madrid, a golpe de 'click'

S. M. Viernes, 15 de abril 2022, 00:18 Compartir

Son muchos los conductores que saldrán a la carretera esta Semana Santa. Y si no has elegido la opción de playa ó montaña, sino que has preferido disfrutar de un entorno de lo más cultural y monumental en una gran ciudad como Madrid, tendrás que tener en cuenta que aparcar puede ser un verdadero quebradero de cabeza. ¡O no! La reserva de parking online se ha configurado en los últimos dos años como una de las herramientas que facilitan la conducción.

Uno de sus usos más comunes es durante los viajes a otras ciudades, ya que permite reservar el parking con antelación y con diferentes opciones de tarifas, para que encontrar aparcamiento no sea un problema que resta tiempo de disfrute. Solo con un simple golpe de 'click' a través de tu teléfono móvil.

Por ello, y con el objetivo de facilitar la planificación de los conductores, Parclick ha elaborado una lista de los 10 parkings más económicos que se pueden reservar a través de su app para evitar dar vueltas en vano por la capital:

-APK2 Plaza de Oriente: Situado dentro del perímetro de Madrid 360º, la zona de Bajas Emisiones. Este parking tiene salida a algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, como el Palacio Real, la Plaza de Oriente, o la Catedral de la Almudena. El acceso principal, en Plaza de España, está cortado por obras, pero podrás acceder desde otros cuatro puntos: Argüelles, Puerta de Toledo, Puente de Segovia y Cuesta de San Vicente.

-Parking Plaza de Santa Ana: Situado dentro del perímetro de Madrid 360º. Para una tarde de terrazas, para irte de compras, para pasear por el barrio de Malasaña, para visitar la Puerta del Sol, para conocer a los numerosos vendedores ambulantes, para unas cañas, para visitar la terraza del Hotel Reina Victoria, y para muchísimas más actividades, no hay mejor opción que el parking Plaza de Santa Ana si te diriges en coche a esta zona de Madrid.

-Parking Príncipe Pío INDIGO: Ubicado junto al intercambiador y la estación de metro con el mismo nombre, en el centro comercial. Está a un paso del Paseo de la Florida, en las adyacencias del río Manzanares y de la zona de Madrid Río, y muy cerca de lugares de interés turístico como el Templo de Debod, el Palacio Real y los Jardines Sabatini o al mirador de la Montaña de Príncipe Pío y admirar la ciudad iluminada de noche.

-La Latina DM: Aparcamiento situado dentro de Madrid 360º, a menos de cinco minutos a pie de la Plaza de la Cebada. Es también un aparcamiento muy próximo a las paradas de metro Puerta de Toledo y La Latina (línea 5). Además, a solo 5 minutos caminando del aparcamiento, está el Hospital de la V.O.T. de San Francisco de Asís y de la Real Basílica de San Francisco el Grande, punto de interés idóneo para un buen día de turisteo por Madrid. ¡Ojo! Tenemos una sugerencia: si quieres pasar un domingo en el rastro de Madrid, aparcar tu vehículo en el DM Latina te conviene, ya que se encuentra a solo 6 minutos a pie de la calle donde tiene lugar el famoso mercadillo.

-Parking IH Galaxia: Si has entrado a Madrid por Moncloa, deja aquí tu coche y olvídate hasta que toque volver a casa. En la calle Isaac Peral, prácticamente enfrente del gran Intercambiador de Moncloa, se encuentra el parking IH Galaxia Moncloa , vigilado, abierto 24 horas e ideal si buscas aparcamiento en la zona de Moncloa – Gaztambide. A pocos metros del parking está la Calle de la Princesa, por donde podrás llegar directamente hasta Plaza de España en poco más de 10 minutos.

-DM María de Molina: Un sitio donde aparcar cerca del Intercambiador de Avenida de América. Situado en medio de las calles María de Molina, López de Hoyos y Velázquez, este parking te ofrece tarifas de horas. Otra gran ventaja es que este parking está cerca del IE Business School.

-Parking Mengo: Si buscas un buen sitio donde aparcar fuera de Madrid Central y que, a la vez, esté cerca del centro de Madrid, ¡estás en el parking adecuado! El Mengo - Quevedo es un parking en Bravo Murillo abierto las 24h y a 10 minutos andando del Barrio de Malasaña. Si dejas aquí el coche, tienes a tiro de piedra todo tipo de ofertas culturales: los Cines Verdi, la sala de conciertos Galileo Galilei, Teatro Amaya o el Andén 0 de Metro Madrid.

-Parking Garaje Costa Azul: A un minuto a pie del Parque del Retiro, será una buenísima opción para ti si lo que quieres es aparcar cerca del centro de Madrid sin verte en medio del bullicio de calles como la Gran Vía o la Puerta del Sol. De todas formas, podrás plantarte en estas calles en un abrir y cerrar de ojos, porque la parada de metro Ibiza se encuentra a menos de 4 minutos andando de la puerta del parking. Además, está a menos de 10 minutos a pie del Hospital Gregorio Marañón y del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús.

-Parking Quo: Es el parking que buscas si lo que quieres es dejar el coche a buen recaudo a tu llegada a la capital y despreocuparte de él, eligiendo otros modos de transporte más eficientes, hasta tu marcha. Sus tarifas se adaptan a todo tipo de bolsillos. Además, es un parking techado con lo que tu coche estará como en casa, y cuenta con un sistema de vigilancia las 24 horas del día. Tiene una ubicación ideal para este uso: a menos de 5 minutos andando del metro de Diego de León, y a pocos metros del intercambiador Avenida de América es un aparcamiento ideal para aparcar tu coche y moverte en transporte público.

-Parking Indigo Orense: Además de contar con una excelente ubicación en plena calle Orense y a pocos metros del Paseo de la Castellana y la calle Sor Ángela de La Cruz, está abierto las 24 horas del día, todos los días de la semana. El parking Indigo Orense dispone de servicios suplementarios (algunos con un coste adicional) como la carga eléctrica, lavado de vehículos o servicio de arranque de baterías.