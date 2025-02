Renting Flexible de Northgate: la mejor alternativa de movilidad

C.M. Jueves, 20 de abril 2023, 14:02 Compartir

Aunque se esperaba que 2022 fuera el año de la recuperación para el sector de la automoción, la incertidumbre económica ha provocado que el abastecimiento de vehículos no alcance aún la estabilidad esperada. Todo apunta a que esta situación continuará durante 2023, si bien es cierto que con un impacto económico menor. En este escenario, el renting se consolida como opción para acceder a un vehículo.

Así lo demuestran las cifras del mercado, y es que las matriculaciones no paran de crecer. Teniendo en cuenta este contexto, Northgate Renting Flexible se convierte en un gran aliado para aquellas empresas, profesionales y particulares que necesitan acceder a un vehículo de manera inmediata y con la ventaja de poder hacerlo sin compromiso de plazo. Lo cierto es que la modalidad de pago por uso está cada vez más asentada y el servicio de renting flexible que ofrece Northgate a sus clientes juega un papel fundamental en el panorama actual. de la movilidad, ya que trata de satisfacer todas las necesidades del usuario brindando un servicio lo más integral posible y a medida, siendo este el principal objetivo de la compañía. De este modo, Northgate Renting Flexible permite a cualquier tipo de usuario, sea particular o sea profesional, acceder a un servicio de alquiler por meses con el que optar a una amplia oferta de vehículos mediante una cuota fija mensual donde se incluyen todos los gastos procedentes del uso del vehículo. Es decir, mantenimiento, impuestos, seguro, reparaciones, asistencia en carretera, etc.

Sin permanencia mínima

Una de las principales diferencias entre el renting tradicional y la modalidad flexible que ofrece Northgate es que los usuarios no están obligados a cumplir una permanencia mínima. El contrato se puede cancelar sin que se sufra ningún tipo de penalización por ello. O lo que es lo mismo, el cliente hace uso del vehículo que necesite y por el tiempo que necesite.

Además, los clientes de la compañía tienen a su disposición la red de talleres propios en las delegaciones de la compañía en toda España, junto con una red de 3.000 talleres concertados, y cuentan con un servicio de atención y asistencia en carretera disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Northgate dispone de una flota muy amplia y versátil de más de 60.000 vehículos entre turismos, SUV, furgonetas, camiones y hasta vehículos frigoríficos, además de contar con vehículos con etiquetas ECO y Cero Emisiones, necesarios para circular sin restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones recientemente establecidas.

Como parte de su propuesta de valor, Northgate pone el foco en sus clientes. Por eso pone a su disposición un servicio de movilidad integral con el que poder dar solución a cualquier necesidad de movilidad, más allá del renting flexible. Pueden, por ejemplo, hacerse cargo de gestionar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, ofrecen servicio de taller en su red Northgate Talleres para cualquier vehículo, sea o no sea de su flota, y cuentan con un canal de venta de vehículos de ocasión.

También pone a disposición de las empresas y profesionales Northgate Data, su herramienta de telemetría, con la que los clientes pueden planificar mejor sus rutas, monitorizar en tiempo real el consumo, o tener controlada la localización, entre otras opciones. Y en el caso de los usuarios particulares, disponen de un es canal de contratación 100% online. No cabe duda de que el renting es cada vez más una opción frecuente para los conductores que tienen que hacer frente al nuevo paradigma nuevo paradigma de movilidad y amoldar su rutina de transporte a nuevas normas y restricciones.

