Renault 5 E-Tech, elegido 'Coche del año', aunque el jurado profesional votó al Cupra Terramar

José AntonioPolo Badajoz Lunes, 30 de diciembre 2024, 09:12

El Renault 5 E-Tech ha sido proclamado 'Coche del Año en España' en la votación que desde 1972 organiza el diario ABC, formando parte del jurado profesional el diario HOY desde 1975. Los criterios de la votación los marca el organizador del galardón, habiendo variado desde ser pública con la foto de los periodistas del jurado hasta ser secreta y últimamente con participación de los lectores de ABC. Así, la votación se realiza por 36 periodistas del motor, lo que supone el 70% de la puntuación, la votación de los suscriptores de ABC implica el 25% de las puntuaciones, y el 5% restante son los votos emitidos por el público en la web del certamen.

Con todo ello el Renault 5 ha conseguido el 21,5% de los votos, resultando ganador, seguido por el Cupra Terraza con el 14,7%. Desmenuzada la votación se observa que el jurado profesional, los periodistas, eligieron al Terraza con el 10% y en segundo lugar al R5 con el 8,7%, si bien la suma del 8,8% de los suscriptores y del 4% del público elevó al coche eléctrico al primer puesto.

Se da la circunstancia de que el primer vehículo elegido por este prestigioso trofeo fue el Renault 5 en 1973, y que este del 2025 es el primer coche eléctrico que se lleva el preciado galardón.

El 150 CV cuesta de 31.584 a 33.504 euros; el de 120 CV, de 26.784 a 30.624, y el de 95 CV, 24.990 sin ayudas del Moves III

Hemos realizado una prueba de larga duración al elegido, en 1.000 kilómetros comprobamos que es un coche ideal para la ciudad, a condición de tener disponible un enchufe que recargue la batería, siendo lo más cómodo realizarlo durante la noche, el titular duerme y el coche se recarga.

De no ser así, es decir, si no se dispone de enchufe en la vivienda para el coche, la cuestión se complica, pues hay que cargarlo en las electrolineras y el precio del kilovatio es superior al doméstico de la vivienda, habiendo comprobado que sale casi como la gasolina; también se puede recargar en los gratuitos que ofrecen algunos ayuntamientos, como el de Badajoz, pero suelen estar ocupados, aunque ya esté cargada la batería. El propietario deja el coche, se recarga, pero sigue enchufado hasta que el propietario lo desacople. Ante esta falta de consideración y respeto a los demás no me extraña lo que hacen algunas compañías, que cobran por estancia una vez cargada totalmente la batería, cosa que en los gratis debería hacerse y evitaría que algunos utilicen el lugar como aparcamiento.

Disponíamos del más potente, el 150 CV y nunca llegó a los 400 kilómetros de autonomía, pero son suficiente para el diario, máxime si podemos cargarlo en casa por la noche. En el primer trimestre de 2025 se pondrá a la venta la versión 95 CV por 24.990 euros, con batería de 40 kWh en lugar de la grande de 52 kWh. En este caso la autonomía se reduce a 312 kilómetros.

También es positivo la estabilidad, importante porque el coche corre hasta 150 km/h, y sobre todo que acelera de 0 a 100 en 8 segundos. Son cinco puertas, el de 1972 eran tres, es más largo, 3,92 contra 3,52 metros, el maletero es mayor, 326 litros frente a los 270, pero las plazas traseras resultan pequeñas.

Y un consejo, si quiere pasar desapercibido no lo compre, pues todo el mundo le mira e incluso le hacen fotos en los semáforos, y no es que los extremeños seamos así de curiosos, pues en Montecarlo los monegascos también nos hacían señas de que les gustaba, aunque cuando preguntan por la motorización, al decirles que sólo los hay eléctricos, se echan para atrás.

