Los remolques ligeros tienen que llevar extintor, norma que pasa desapercibida

Con suma claridad el Código Civil en su artículo 6.1, dispone que «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». Esta afirmación, en latín 'Ignorantia iuris non excusat', significa que la ignorancia no puede ser obstáculo para el cumplimiento de las leyes. No se impone la obligación de conocer todas las leyes ni implica una condena de los que ignoran el Derecho, pero su desconocimiento no permite que no se obedezca lo estipulado.

Viene esto a cuento porque en el Anexo XII del vigente Reglamento de Vehículos dispone: «Los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas: 1. Los turismos, así como los vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de mercancías, estos dos últimos de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kg, excepto los vehículos de tres ruedas y cuatriciclos, llevarán la siguiente dotación:

a) El dispositivo luminoso de preseñalización de peligro V-16.

b) Un chaleco reflectante de alta visibilidad. En el caso de que se realicen funciones de vehículo piloto de protección y acompañamiento, se deberán llevar chalecos tanto para el conductor como para cada uno de los miembros del personal auxiliar.

c) Una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de estas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa.2. Los autobuses, así como los vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de mercancías, estos dos últimos de masa máxima autorizada superior a 3.500 kg, y los conjuntos de vehículos no especiales, deberán llevar, además de la dotación que se establece en el apartado 1 a) y b), un equipo homologado de extinción de incendios, adecuado y en condiciones de uso».

Su infracción está recogida en el artículo 19 del Reglamento, con 80 euros al titular del vehículo.

La norma, aunque desconocida está bien vigente, porque es una pregunta en el examen teórico para la obtención del carné B, categoría con la que se puede conducir un vehículo con remolque ligero.

