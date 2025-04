Esto es lo que recomienda RACE sobre qué hacer si te rayan o abollan el coche aparcado y no ves quién ha sido Este tipo de incidentes puede suponer un gasto inesperado para nuestro bolsillo si no contamos con un seguro adecuado Estas son las cadenas de gasolineras más baratas de España, según la OCU: ahorra más de ocho euros en tu depósito

Jorge Herrero Miércoles, 3 de julio 2024 | Actualizado 04/07/2024 10:53h. Comenta Compartir

Una de las situaciones más frustrantes para cualquier conductor es descubrir que su coche ha sufrido algún tipo percance mientras estaba aparcado y no tenemos ninguna pista sobre quién ha sido el responsable. Este tipo de incidentes no solo genera estrés y enojo, sino que también puede suponer un gasto inesperado para nuestro bolsillo si no contamos con un seguro adecuado. Frente a este escenario tan desafortunado, es importante saber cómo actuar de manera adecuada para gestionar el problema de la mejor forma posible. En ese sentido, RACE ha revelado, a través de su página web, lo que deberíamos hacer si nos encontramos con nuestro vehículo dañado y no hay testigos del incidente.

¿Qué hacer si te rayan el coche?

Según RACE, «la clave cuando te encuentras con el coche rayado es identificar al autor de los hechos para poder reclamar los daños». Asimismo, añade que, en ocasiones, puedes tener la suerte de encontrar una nota con el contacto del responsable y los datos de su aseguradora, pero esto es poco común. Por lo tanto, es probable que debas investigar quién pudo causar el daño por tu cuenta.

Si no conoces la identidad del culpable y no tienes una cámara en el coche que se active con el movimiento, RACE sugiere buscar testigos que puedan haber visto lo sucedido. Además, de revisar si hay cámaras de seguridad en la zona que pudieran haber captado el momento en que el vehículo fue dañado.

¿Qué hacer si no encuentras al responsable?

En caso de no lograr identificar al causante del daño y no tener pruebas visuales, RACE recomienda denunciar el incidente a la policía proporcionando todos los detalles posibles. Sin embargo, si no aparece el responsable «tendrás que acudir a tu seguro», revelan.

«Tu aseguradora te puede ofrecer la opción de arreglar el coche, pero siempre y cuando tengas un seguro a todo riesgo, con cobertura de daños propios», asegura RACE. Sin embargo, si tu póliza es a todo riesgo con franquicia, deberás pagar la cantidad estipulada en el contrato antes de que el seguro cubra el resto de los gastos.

Mientras que, si solo tienes un seguro a terceros, tendrás que asumir todos los costes de las reparaciones. «Aunque algunos actos vandálicos pueden estar cubiertos con las coberturas de lunas, robo o incendio», puntualizan.

¿Qué hacer si te rayan el coche en un parking de pago?

Por último, si el coche es rayado en un parking de pago, RACE revela que el establecimiento debería hacerse cargo de los daños a través de su seguro. «Si no se hacen responsables puedes denunciarlos por la vía judicial, aunque llevará un tiempo todo el proceso», manifiestan.

