La quinta generación del Seat Ibiza es más juvenil con pequeños cambios

El Seat Ibiza es un icono del segmento urbano. Lanzado en 1984, acumula ya más de seis millones de unidades vendidas a lo largo de sus cinco generaciones. Tras cumplir 41 años de historia, ahora el nuevo modelo traspasa los límites y adopta nuevos enfoques para ofrecer un espíritu más juvenil y dinámico. De hecho, la clientela es 10 años más joven que los de la casa matriz, Volkswagen.

Se asienta sobre tres pilares fundamentales: un exterior renovado, un interior mejorado y una mayor propuesta de valor que lo convierte en un modelo más interesante. Durante muchos meses ha estado en el pódium de las ventas, y hoy ocupa la 4ª plaza con 17.369 unidades matriculadas en España, 194.000 en lo que va de año en el mundo, y eso que solo disponen de motores de gasolina, etiquetas C, por lo que cuando lleguen los electrificados las ventas crecerán aún más.

Diseñado, desarrollado y fabricado en Martorell, el nuevo Ibiza se lanzará al mercado en el primer trimestre de 2026.En la parte frontal son nuevos la parrilla hexagonal, el paragolpes y los faros full led con el doble de eficacia en corta y tres veces más en larga, de serie en los tres acabados, más estrechos y con una firma lumínica refinada. El elegante perfil lateral fluye hacia la parte trasera, donde se integran un difusor con detalles en color y paragolpes rediseñado que aportan deportividad.

Los precios, solo existen en gasolina, oscilan entre 15.220 y 24.390 euros

Interior de calidad mejorada. En el habitáculo se eleva la calidad y el diseño, al tiempo que conserva su amplitud y precisión. Presenta asientos tapizados con tejidos estampados en relieve y superficies refinadas y suaves al tacto. El volante, revestido de cuero perforado 100% de alta calidad, ofrece precisión táctil. El acabado FR añade asientos deportivos de tipo Bucket que mejoran el apoyo dinámico, y muestran un gran equilibrio tanto en conducción deportiva como en el uso diario.

Está conectado al mundo digital con los sistemas inalámbricos Android Auto y Apple CarPlay a través de la pantalla de info-entretenimiento de 21 o 23 centímetros. Por su parte, la carga inalámbrica refrigerada de 15 W mantiene los dispositivos inteligentes activos.

La gama cuenta con cuatro motores, todos son gasolinas, si bien el próximo año llegarán híbridos y en 2028 todos los Seat serán electrificados. Ahora son el 1.0 MPI 80 CV: 3 cilindros, con caja de cambios manual de 5 velocidades, 1.0 TSI 95 CV: 3 cilindros, con caja de cambios manual de 5 velocidades, 1.0 TSI 116 CV: 3 cilindros, con caja de cambios manual de 6 relaciones (y automático DSG de 7 velocidades); y 1.5 TSI 150 CV: 4 cilindros, con la caja de cambios DSG de 7 velocidades. Este motor incluye el sistema de desconexión de cilindros (ACT), que permite reducir considerablemente el consumo y las emisiones.

Con tres niveles de acabado (Ibiza +, Ibiza Style e Ibiza FR), los clientes pueden elegir y explorar una amplia gama de opciones para personalizarlo a su gusto. Los acabados Style y FR han dado un salto adelante en calidad y diseño, ofreciendo una mejor relación calidad-precio.

Los de 80 CV oscilan entre 15.220 y 16.700 euros, los de 116 CV cuestan entre 19.120 euros y 20.550; en tanto que los de 150 CV varían de 22.970 a 24.390 euros, no está aún fijado el precio de 1.0 TSI de 95 CV.

Recordemos que el Ibiza es un cinco puertas, cinco plazas, que mide 4,07 metros de largo con un maletero de 355 litros, teniendo unos consumos oficiales de 5 litros el de 95 CV y de 5,7 el de 150 CV. Por experiencia el gasto real es casi dos litros más del homologado oficialmente.

