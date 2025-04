Ley de Tráfico: ¿Te pueden multar por llevar el móvil en un soporte en el coche?

redacción Jueves, 12 de mayo 2022, 10:51 Comenta Compartir

Las leyes de tráfico tienen cada más presente, al igual que la sociedad en general, los aparatos electrónicos y, especialmente, los móviles. En la nueva Ley de Tráfico, en vigor desde el día 21 de marzo de 2022, establece que 'conducir sujetando el teléfono móvil' implica la retirada de 6 puntos del carnet de conducir e implica una multa económica de 200 euros. La nueva norma duplica la retirada de puntos, antes eran tres, y además ya no se contempla solo el uso del móvil conduciendo, sino que basta con que «nos pillen con nuestro dispositivo móvil en la mano», señala la Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex). Y es aquí cuando nos asalta la duda ¿nos pueden multar por llevar el móvil en un soporte?

Respecto a esto, Ucex apunta que la Dirección General de Tráfico ha sido clara y ha señalado que «es legal usar el móvil en un soporte mientras estamos conduciendo». Es decir, que no se nos pondrá multa si nuestro teléfono inteligente, mientras estamos conduciendo, va colocado en un soporte homologado y, por ejemplo, con una aplicación de navegación GPS en funcionamiento. No obstante, «es importante que este soporte sea homologado y que no lo manipulemos durante la conducción», destaca Ucex.

Según lo que establece la nueva Ley de Tráöco, los conductores se arriesgan a la retirada de 6 puntos del carnet, y una multa de 200 euros, si se les pilla con el teléfono móvil en la mano. «No es necesario que se haga uso de él para considerar que se está cometiendo una infracción según la normativa aplicable. Por eso, es importante que se cuente con un soporte para móvil homologado, y que el dispositivo se configure antes de empezar a conducir. Incluso aunque estuviera colocado en el soporte, si las autoridades competentes nos vieran manipulando el dispositivo se podría aplicar una multa económica y la correspondiente retirada de puntos.

Por otro lado, desde la Dirección General de Tráöco también han recordado que los relojes inteligentes se pueden utilizar para las llamadas de teléfono durante la conducción.

Si no se manipulan, se consideran como un dispositivo manos libres. Es decir, que es un dispositivo del que podemos hacer uso durante la conducción, como receptor y emisor de llamadas, siempre y cuando no tengamos que manipularlo.