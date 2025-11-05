HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Probamos el Volvo EX30 Cross Country: 428 CV y tracción total

Autocasión

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:01

El nuevo Volvo EX30 Cross Country es SUV 100% eléctrico que hereda el espíritu aventurero del mítico apellido Cross Country, nacido en 1997 con el Volvo V70, y lo lleva a una nueva era cero emisiones.

Con 4,23 metros de largo y una imagen más campera que el EX30 estándar, la versión Cross Country se distingue por su mayor altura libre al suelo (+17 mm), llantas específicas en color negro y grafito de 19 pulgadas y detalles específicos como la parrilla o las piezas en negro en los pasos de rueda que refuerzan su carácter off-road. Además, incorpora tracción total gracias a un sistema de dos motores eléctricos que en conjunto entregan 428 caballos, permitiendo que el coche complete el 0 a 100 km/h en unos espectaculares 3,7 segundos.

El interior apuesta por la sencillez y la tecnología, con un diseño minimalista dominado por una pantalla central de 12,3 pulgadas con sistema operativo Android Automotive y compatible con aplicaciones como YouTube, Google Maps o Spotify. Los materiales reciclados, los dos ambientes —pine inspirada en los bosques escandinavos e indigo en tonos azulados— y el equipamiento de la versión Ultra hacen del habitáculo un lugar acogedor.

Entre su abundante dotación de serie encontramos techo panorámico, sistema de sonido Harman Kardon y asientos eléctricos y calefactados. El maletero ofrece 318 litros, con fondo doble, que se complementa con un pequeño compartimento bajo el capó de 7 litros ideal para guardar los cables de carga.

Con una batería de 69 kWh, el EX30 Cross Country homologa hasta 436 km de autonomía y admite carga rápida de 150 kW, con la que puede pasar del 10 al 80% en menos de 27 minutos. Su comportamiento en carretera prioriza el confort y la suavidad, sin renunciar a la capacidad de afrontar terrenos más exigentes gracias a la tracción total y su mayor altura libre al suelo.

El primer Cross Country eléctrico de Volvo tiene un precio que parte de algo más de 53.000 euros.

