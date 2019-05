Kia e-Niro, el futuro ya está aquí El nuevo e-Niro ofrece una garantía de siete años o 150.000 km, que también cubre la batería y el motor eléctrico MANU CORTÉS Sábado, 4 mayo 2019, 00:17

El nuevo Kia e-Niro es el primer «crossover» completamente eléctrico producido por la marca surcoreana. Con una autonomía de 455 kilómetros, el e-Niro eléctrico aúna la funcionalidad de un vehículo familiar con un sistema de propulsión 'cero emisiones'.

El e-Niro se diferencia de las versiones híbrida e híbrida enchufable por su aerodinámica parrilla con diseño 'nariz de tigre', que integra la toma de carga. Las entradas de aire rediseñadas y las nuevas luces diurnas led con forma de flecha están combinadas con elementos destacados con color azul claro, que acentúan su diseño eléctrico exclusivo. En la parte trasera, los paragolpes también presentan elementos resaltados en azul claro, similares a los del frontal.

Dentro del e-Niro, el diseño de la consola central constituye el cambio principal, ya que la propulsión completamente eléctrica hace innecesario la tradicional palanca de cambio, que ha sido reemplazada por un dial giratorio. Además del selector de marcha, el nuevo panel también aloja los botones para el freno de estacionamiento electrónico, los de la calefacción y la ventilación de los asientos, el de la calefacción del volante y los sensores de aparcamiento.

La interfaz del Niro, con una pantalla táctil de 18 cm (7 pulgadas) en el centro del salpicadero, ofrece una serie de funciones específicas para vehículos eléctricos, como la localización de los puntos de recarga próximos, el nivel de carga y la autonomía restante.

También informa de la reducción de CO2 que implica conducir el e-Niro, comparado con un coche de gasolina del mismo tamaño, tanto en un viaje como en toda la vida del vehículo. El sistema permite introducir la hora aproximada de salida del próximo viaje, con lo que el coche se calienta hasta la temperatura deseada antes de la partida. La función de control de la carga gestiona de forma eficiente el flujo de electricidad hacia la batería durante la recarga, para aumentar su vida útil.

La instrumentación evalúa la forma de conducir

El cuadro de instrumentos -con una pantalla de 7 pulgadas- muestra la información de la conducción y de la carga de la batería durante la marcha. También se evalúa el estilo de conducción de quien esté al volante y le atribuye un tanto por ciento de la conducción 'económica' que ha realizado en cada viaje.

Para los conductores que quieran aprovechar la estabilidad que proporciona el bajo centro de gravedad del coche y la casi instantánea aceleración que aporta el propulsor eléctrico para ir un poco más rápido de lo normal, esta pantalla también puede mostrar qué tanto por ciento del viaje se ha realizado con una conducción 'dinámica'.

Ficha técnica Kia e-Niro Tipo de batería: 39,2 kWh / 64 kWh Motor: Eléctrico Potencia: 136 caballos / 204 caballos Par motor: 395 Nm / 395 Nm Velocidad: 155 km/h. / 167 km/h. 0 a 100 km/h.: 9,8 segundos / 7,8 segundos Autonomía: 289 kilómetros / 455 kilómetros Largo: 4,37 m. Ancho: 1,80 m. Alto: 1,80 m. Maletero: 451 litros Precio (desde): 31.150 euros / 36.855 euros

En la parte superior del salpicadero hay un testigo luminoso que, cuando el cable está conectado, indica si la batería se está recargando o completamente cargada. Esto permite que el usuario compruebe rápidamente el estado de carga del coche desde el exterior.

El nuevo e-Niro equipa una batería de iones de litio de alta capacidad, con 64 kWh, que proporciona una autonomía de hasta 455 km con una sola carga, con emisiones cero de CO2. Los 64 kWh equivalen a 204 CV de potencia, con los que el eléctrico de Kia puede acelerar de forma fulgurante, registrando apenas 7,8 segundos en salida parada desde 0 a 100 km/h. El precio de esta versión parte desde los 36.855 euros, con todos los descuentos de la marca incluidos.

También se puede optar por el modelo e-Niro con un conjunto de baterías de 39,2 kWh (136 caballos de potencia), para una autonomía de 289 km con una sola carga, con un coste desde 31.150 euros con descuentos.

Enchufados a un cargador ultrarrápido de 100 kW -los menos comunes, de momento, impensables para su uso en domicilios y garajes particulares por su elevado precio-, solo se requieren 42 minutos para que la batería pase del 20 % al 80 % de carga. En ambos casos, con un enchufe doméstico convencional, el tiempo de una carga completa de las baterías se va hasta las 12 o 13 horas. Como las versiones híbridas e híbridas enchufables, el e-Niro tiene tracción a las ruedas delanteras.

Sistema 'inteligente' de frenado regenerativo

El e-Niro proporciona a los usuarios una serie de tecnologías que mejoran la eficiencia de la batería y aumentan la autonomía del coche. El sistema de frenada regenerativa hace posible recuperar energía cinética y recargar la batería cuando el coche avanza por inercia o frena. Las tecnologías de asistencia predictiva a la conducción utilizan la información del navegador GPS para adecuar el nivel de recuperación de energía a las condiciones de circulación próximas.

Aunque el motor eléctrico no requiere una caja de cambios, el coche tiene un par de levas tras el volante. Estas levas permiten que el conductor elija entre diferentes modos de recuperación de energía: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y 'One Pedal'. Cuanto mayor sea el nivel de recuperación seleccionado, más energía captará el sistema de frenada regenerativa. El modo 'One Pedal' activa el grado máximo de recuperación de energía en frenada y, en condiciones normales de circulación, hace posible que el conductor controle la velocidad del e-Niro simplemente modulando el acelerador. Cuando el conductor quita el pie del pedal del acelerador, en lugar de avanzar por inercia hay un efecto de retención moderado para recuperar energía cinética, aunque sigue siendo necesario pisar el freno para una deceleración más fuerte.

El e-Niro dispone de ayudas a la conducción para limitar el riesgo de accidente, como el dispositivo VSM de control de la gestión de estabilidad. Si el VSM detecta una pérdida de adherencia, se activa e interviene en la dirección con asistencia mediante un motor eléctrico para ayudar a que el conductor mantenga el control.

Otros sistemas de seguridad disponibles en el e-Niro son el aviso de colisión frontal, asistente de frenada de emergencia por colisión frontal, control de crucero inteligente con función de parada y arranque automática, asistente dinámico para luces de carretera, detector de fatiga del conductor y asistente para el seguimiento del carril a velocidades hasta 130 km/h. Esta es una tecnología de conducción autónoma de 'nivel 2' que monitoriza a los coches que preceden en el tráfico e identifica las líneas en la carretera para mantener al coche dentro de su carril, en vías de sentido único. Controla la aceleración, la frenada y la dirección, en función del tráfico que circule por delante, y utiliza sensores externos para mantener la distancia de seguridad.