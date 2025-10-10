HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

BMW iX3: el comienzo de una nueva era

AutoScout24

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:01

Comenta

El iX3 no es solo la versión eléctrica del X3, sino que se alza como el punto de partida de una nueva era para BMW, estrenando lenguaje de diseño, plataforma y tecnología que, según la marca, veremos en más de 40 modelos del grupo de aquí a 2027.

Motorización, autonomía y precio del BMW iX3

En su versión inicial, el iX3 50 xDrive ofrece una potencia de 469 CV con tracción total, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 210 km/h. Sin duda, va a ser un coche rápido.

En cuanto a autonomía, anuncia más de 800 kilómetros (WLTP), una cifra muy interesante que empieza a acercarse a la autonomía de los motores de combustión. Esta eficiencia se logra gracias a su arquitectura de 800V, que no es parcial sino total, y le permite cargar a una potencia de hasta 400 kW; actualmente, de las más altas del mercado. La versión iX3 50 xDrive llegará a los concesionarios en la primavera de 2026 con un precio de 69.900 euros, posicionándose como una opción muy competitiva frente a sus rivales directos.

Diseño y sostenibilidad

En el exterior, el iX3 estrena un nuevo lenguaje de diseño que destaca por unos riñones notablemente más pequeños —adaptados a las menores demandas de refrigeración de un eléctrico— y una aerodinámica excepcional con un Cx de solo 0,24, ayudada por detalles como los tiradores de las puertas que se esconden al iniciar la marcha.

La sostenibilidad ha sido clave en su desarrollo. BMW ha puesto un gran énfasis en reducir la huella de carbono, utilizando hasta un 80% de aluminio reciclado en el chasis y un 100% de textil reciclado en el interior. En el habitáculo, llama la atención el volante totalmente achatado por arriba y por abajo, y una enorme pantalla proyectada que funciona como una evolución del Head-Up Display, ofreciendo una cantidad de información increíble.

Detalles prácticos

A nivel de funcionalidad, el iX3 ofrece un maletero de 520 litros, ampliables a 1.750 litros, además de un pequeño maletero delantero de 58 litros ideal para guardar los cables de recarga. Un detalle muy importante es su capacidad de remolque de hasta 2.000 kg, algo que no todos los vehículos eléctricos pueden ofrecer. Además, incorpora carga bidireccional, permitiendo usar el coche como un acumulador de energía, bien para la casa (si tienes placas solares) o incluso para enchufar electrodomésticos directamente.

Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal de AutoScout24.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  5. 5 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  6. 6

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  7. 7 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  8. 8 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  9. 9 Los sindicatos docentes rompen su relación con Educación hasta que haya un acuerdo salarial
  10. 10 La tarta de queso de este chef extremeño se come al revés y está triunfando en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy BMW iX3: el comienzo de una nueva era