Está prohibido que los camiones adelanten por el tercer carril

Algunos profesionales de la conducción, como los camioneros, olvidan que el tercer carril no se debe utilizar nunca en las vías fuera de poblados. No así en ciudad, donde si transitan por una calle, generalmente avenidas, con más de dos carriles en cada sentido, ... sí pueden utilizar el tercer carril si es el que más conviene a su destino. Esto es, si tiene que cambiar de dirección a la izquierda, debe circular por el carril izquierdo si permite el giro.

Fuera de poblados, es decir, en carreteras, en aquellas vías que tengan más de dos carriles en cada sentido (generalmente autovías y autopistas), ese tercer carril lo tienen expresamente prohibido, según reza en el artículo 32 0sobre utilización de los carriles, fuera de poblado, en calzadas con tres o más carriles para el mismo sentido de marcha.

Este artículo señala que cuando una de dichas calzadas tenga tres o más carriles en el sentido de su marcha, los conductores de camiones o furgones con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, los de vehículos especiales que no estén obligados a circular por el arcén y los de conjuntos de vehículos de más de siete metros de longitud, «circularán normalmente por el situado más a su derecha, y podrán utilizar el inmediato con igual condición y en las mismas circunstancias citadas en el artículo 31».

El artículo 31 dice que «fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, circulará normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga».

Que un camión, furgón o conjunto de vehículos de más de siete metros circule por el tercer carril en carretera es denunciable, siendo la multa al conductor de 200 euros, sin pérdida de puntos. Por pronto pago, se quedaría en 100 euros.

A la hora de contar los carriles de la vía hay que estar a lo dispuesto en el artículo 34: «Para el cómputo de carriles, a efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, no se tendrán en cuenta los reservados a determinados vehículos o a ciertas maniobras de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente», es decir, que los carriles de vehículos lentos, o los reservados para realizar cambios de dirección o giros autorizados no se computan.

Hay que saber que el artículo 32 no menciona a los autobuses, vehículos que, aunque pesan más de 3.500 kilogramos y miden más de siete metros, generalmente 12, al no estar citados en la ley, esta no les afecta.