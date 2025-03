Peugeot sigue fabricando molinillos de pimienta como antes hacía los de café

J. A. Polo BADAJOZ. Lunes, 12 de febrero 2024, 08:11 Comenta Compartir

Corría el año 1810 cuando Jean Pierre Peugeot, tejedor, unió a sus dos hijos, Jean Pierre y Jean Fréderic con su cuñado Jacques Maillar-Sain, que tenía una fundición, comenzando a fabricar láminas de acero que servían como resortes para relojes.

En 1840 fabrican el primer molinillo de café, denominado 'Modelo Ordinario', marcando el inicio de la producción de los famosos molinillos de Peugeot, que se utilizaron para moler granos de café, pimientas, especias, 'flor de sal' e incluso azúcar durante varias generaciones hasta nuestros días.

También bicicletas

Pero no fue hasta el año 1885 cuando entró en el mundo del transporte fabricando bicicletas. En 1889 se presentó en la Exposición Mundial de París con triciclos de motor, construyendo el primer coche Peugeot en 1890. Paralelamente a la gran aventura del automóvil y del ciclismo, Peugeot no ha parado de desarrollar, innovar y perfeccionar sus molinillos de pimienta, que siguen fabricándose en la histórica fábrica familiar del Doubs, en Francia. Todo se hace 'in situ': el diseño, el desarrollo técnico y, por supuesto, la fabricación. La madera se tornea, se barniza o se pinta; los mecanismos se estampan y se ensamblan meticulosamente con habilidad de orfebre. Los molinillos se exportan a más de 80 países de todo el mundo.

Una pequeña anécdota que vale su peso en pimienta: En la década de 1930, Jean Pierre Peugeot visitó las fábricas de automóviles estadounidenses. Durante un gran banquete, le dijeron que todo lo que había en la habitación en la que se encontraba era estadounidense. «Casi todo», respondió el jefe francés, agarrando el molinillo de pimienta de la mesa, «excepto esto, que es francés», y girándolo para agregar «¡como Peugeot!».

Según un prestigioso chef, lo primero es ajustar el molinillo con el pomo situado en la parte superior: cuanto más apretado el pomo, más fina será la molienda, y viceversa. Para ello, hay que saber cómo le gusta la pimienta. A algunos les gusta fina, a otros más gruesos. De hecho, nuestro paladar reacciona en función de cómo esté molida la pimienta: si es fina o si es gruesa, el sabor será diferente. «Nosotros, los cocineros, siempre damos un cuarto de vuelta al molinillo en la mano para ver cómo sale la pimienta».

Temas

José Antonio Polo