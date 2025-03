Un paso por delante del resto

Manu Cortés Sábado, 28 de enero 2023, 07:18 Comenta Compartir

Hyundai lanzará este año al mercado el nuevo IONIQ 6 con elementos exclusivos de diseño exterior e interior, un aspecto más deportivo y un interior muy espacioso. Además, ofrece una mayor autonomía de hasta 614 kilómetros con una sola carga, redefiniendo los límites actuales de la movilidad eléctrica. Esta autonomía se ve favorecida por un coeficiente de resistencia aerodinámica muy bajo, de tan solo 0,21 CX, gracias a su superficie frontal de carrocería de baja altura, a las aletas de aire activas en la parte delantera y a los reductores de espacio de las ruedas. IONIQ 6 aprovecha las ventajas de la nueva carrocería para ofrecer la distancia entre ejes líder en su segmento, con 2,95 metros, para ofrecer una mayor habitabilidad a los pasajeros. La berlina de lujo IONIQ 6 dispone de dos pantallas de información de 12,3 pulgadas cada una y es el primer modelo de Hyundai en tener actualizaciones inalámbricas para los mapas de navegación, software del sistema multimedia, o las funciones de asistencia a la conducción.

El exclusivo IONIQ 6 First Edition lleva el aspecto elegante de la berlina eléctrica de lujo de 4,86 metros de largo de la marca surcoreana a un nivel superior, con elementos exclusivos de diseño exterior e interior. En el exterior, las llantas de 20 pulgadas de diámetro del modelo presentan un llamativo acabado en negro mate. Mientras tanto, las molduras negras brillantes en la parte delantera, trasera y lateral, así como las tapas de los retrovisores en negro brillante. El nuevo IONIQ 6 First Edition contará con tracción total y una batería de larga duración de 77,4 kWh, con una potencia de 325 caballos. Además, los clientes podrán disponer de una suscripción gratuita de un año al paquete IONITY Premium, a través del servicio público de recarga integrado paneuropeo de Hyundai my Hyundai Charge que ofrece acceso a más de 400.000 puntos de recarga en toda Europa, incluyendo conectores de corriente continua CC y alterna CA. También estará disponible más adelante una versión del IONIQ 6 con batería de 53,0 kWh y tracción trasera.

Hyundai ha anunciado que su IONIQ 6 Electrified Streamliner ofrecerá 614 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica por carga. La versión de batería pequeña de 53 kWh registra un consumo de energía de 13,9 kWh/100 kilómetros, con lo que será uno de los vehículos eléctricos EV más eficientes del mercado. El resultado es un rendimiento eléctrico óptimo con una carga ultrarrápida de 800 V que permite una autonomía de hasta 351 kilómetros en sólo 15 minutos, o del 10 al 80 % en unos 18 minutos, y admite la carga de 400 V sin necesidad de componentes o adaptadores adicionales.

El aspecto aerodinámico de IONIQ 6 y los diversos elementos de diseño, como el deflector de aire activo, el alerón trasero integrado y los reducidos huecos en las ruedas, han mejorado significativamente el rendimiento aerodinámico del modelo, situándolo entre los vehículos más eficientes del mercado. En particular, los huecos reducidos de rueda minimizan el espacio vacío entre el parachoques delantero y los neumáticos para mejorar el rendimiento aerodinámico alrededor de los huecos de rueda. Aplicado por primera vez en un modelo de Hyundai, esto hace posible que el IONIQ 6 Electrified Streamliner mejore el confort de conducción de los pasajeros y, al mismo tiempo, supere los retos aerodinámicos causados por su corto voladizo delantero.

El Kona crece en tamaño y prestaciones

Para la nueva generación de su coche urbano más icónico, Hyundai ofrecerá a partir del mes de septiembre cuatro variantes del nuevo SUV compacto KONA, que incluyen las versiones EV 100% eléctrica, una híbrida eléctrica HEV, gasolina ICE y la deportiva N Line, que compartirán una misma identidad, pero cada una de ellas con un estilo único. El nuevo KONA no sólo ofrece ahora una presencia más dinámica en carretera, sino también un interior centrado en el conductor con un espacio más habitable y un diseño de salpicadero auténticamente futurista con dos pantallas contiguas de 12,3 pulgadas de diámetro cada una. Con el selector del cambio automático situado detrás del volante, ofrece una disposición despejada y espacio adicional para objetos en el módulo central.

El nuevo KONA ha evolucionado hasta convertirse en un SUV notablemente más grande (muy cercano a su «hermano mayor» Tucson), para ofrecer el máximo espacio habitable. El nuevo modelo ha crecido hasta los 4,35 metros de longitud, 15 centímetro más que la generación anterior. También ha ganado 25 mm de anchura y 60 mm de distancia entre ejes respecto al modelo saliente. Hay diversas versiones de estilo entre las variantes de propulsión. El eléctrico EV incorpora detalles gráficos de píxeles en la parrilla delantera y el parachoques trasero, un diseño de llantas de aleación de 19 pulgadas de diámetro inspirado en los píxeles, una línea de cintura negra y, opcionalmente, retrovisores laterales y techo negros. Los modelos gasolina ICE e híbridos-gasolina HEV comparten un robusto diseño del parachoques y el cubre cárter, así como el revestimiento negro de los pasos de rueda. El modelo deportivo KONA N Line cuenta con retrovisores laterales y techo negros opcionales, alerón con forma de ala, diseños delantero y trasero más agresivos con paragolpes en forma de ala para acentuar una postura más baja, llantas de aleación de 19 pulgadas distintivas, dos tubos de escape y faldón lateral plateado.