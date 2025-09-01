A partir del 2 de enero de 2026 los patinetes han de tener seguro obligatorio La nueva Ley 5/2025 modifica la anterior de 2004, pero deja sin obligar a las bicicletas sin motor

J. A. Polo CÁCERES. Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:47

El Parlamento español ha perdido una oportunidad de hacer lo que la mayoría de los ciudadanos demandan, sobre todo los que han sufrido algún percance por culpa de un ciclista, y es que el propietario de una bicicleta tenga un seguro de responsabilidad civil, cuyo precio oscila entre 25 y 100 euros anuales, en este caso incluyendo robo del vehículo, daños propios y defensa jurídica.

Sin embargo, sí es obligatorio tener un seguro para patinetes eléctricos según la Ley 5/2025, de 24 de julio, publicada en el BOE el pasado 25 de julio, que reforma la ley de seguros e incluye a los vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes eléctricos. Este seguro debe ser de responsabilidad civil, cubriendo daños a terceros, y es exigido a los VMP que circulen entre 6 y 25 km/h si pesan menos de 25 kilos, y a los que superen los 25 kilos si circulan entre 6 y 14 km/h. Lo que cubre el seguro de responsabilidad civil son los daños personales a terceros, hasta una cantidad determinada, que abarca un máximo de 70 millones de euros por daños a personas y 15 millones de euros por daños materiales por siniestro.

En España se registraron al menos 396 siniestros con patinetes eléctricos en 2024, con 240 personas lesionadas (102 graves y 138 leves), más 14 fallecidos. Las causas principales fueron colisiones con otros vehículos (65%), caídas (22%) y atropellos a peatones (10%). El perfil de los afectados suelen ser varones, con casi 7 de cada 10 heridos (66%) y el 93% de los fallecidos, por lo que mujeres involucradas fueron el 33% de los heridos y el 7% de los fallecidos. Los siniestros con patinetes eléctricos aumentaron un 23% en 2024 respecto a 2023, y la mortalidad se incrementó un 18%.

Las infracciones más habituales son circular dos personas, ya que estos vehículos son de uso exclusivo, sin pasajeros ni mercancías; no respetar la señalización (dirección prohibida, semáforo en rojo, stop) y circular por la acera con peligro para los viandantes. Su velocidad máxima es de 25 km/h, pero una gran mayoría supera esa cifra, incluso se venden algunos que alcanzan 120 km/h, siendo su precio de 3.290 euros.

Se ha comprobado que es un medio ideal para salir huyendo tras provocar un accidente, cometer un delito, robos y asesinatos, como los dos sicarios detenidos por la Policía Nacional cuando pretendían cometer un asesinato en Málaga. La detención se produjo cuando iban en un patinete eléctrico ocultando sus caras con un pasamontaña bajo el casco.