El parque de automóviles de Extremadura tiene ya 16,3 años de antigüedad Más de un tercio de los vehículos no tiene etiqueta ambiental y únicamene el 3,2% suman la ECO y la 0

A pesar de los esfuerzos del Estado para reducir la antigüedad del parque automovilístico español con medidas como prohibir circular por las Zonas de Bajas Emisiones, hacer más exigentes las ITV, obligar a deshacerse de coches de gasolina y diésel, eliminar zonas de aparcamientos para construir carriles bicis, intentar que los coches sean usados por dos personas al menos y encarecer los seguros entre otras actuaciones, la edad media del parque de turismo en Extremadura y en España sigue aumentando.

En Extremadura alcanza ya los 16,3 años de antigüedad superando así a la media española que se sitúa en 14,5 años, tal y como señala el último Informe Anual 2024 elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Del total de turismos regionales, más de la mitad de ellos cuenta con una antigüedad mayor a 15 años (57,7%), una tasa que supera en 8,9 puntos porcentuales a la cifra nacional (48,8%). Una situación similar a la del resto de vehículos donde comerciales, con el 61,1%, e industriales, con el 58,2%, superan la edad media nacional.

En el último año por cada turismo nuevo matriculado en España, se han vendido 1,3 de más de 10 años. Y, en concreto en Extremadura el ratio aumenta a 4,1 vehículos de más de 10 años por turismo nuevo vendido. Como consecuencia, el mercado se desvía hacia automóviles de ocasión que cuentan con una edad mayor, retrasando así la renovación del parque y lastran el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones exigidos desde Europa.

El 73% de los automóviles son diésel; el 23,8% son de gasolina; el 2,5%, híbridos, y el 0,2% son enchufables, de gas y eléctricos

Si miramos el total del parque según las etiquetas de la DGT, que contemplan las emisiones contaminantes los coches Etiqueta 0 han experimentado un crecimiento del 40,3% con respecto a 2024. Por su parte, el crecimiento de los Etiqueta ECO ha sido del 33,7%. Sin embargo, estos vehículos de cero o bajas emisiones representan solo el 3,2%. Por otro lado, el número de vehículos con etiqueta C ha crecido un 9,3% en 2024, con 209.

Por último, los vehículos sin distintivo y con etiqueta medioambiental B, el de mayor presencia en la región, representaron el 34,9% y un 34,8%, respectivamente. Es decir, un total de más de medio millón de unidades. No obstante, los vehículos sin etiqueta redujeron su presencia, con un 5,4% menos que en 2024.En relación con el parque de turismos de Extremadura clasificados por fuentes de energía, los eléctricos puros suman un total de 1.793, que representan el 0,2% del parque extremeño. Por su parte, por las carreteras extremeñas circularon en 2024 un total de 1.764 híbridos enchufables (PHEV), en torno al 0,2% del parque total de la región.

Mejorar puntos de recarga

Según ANFAC, para poder continuar la electrificación del parque móvil de Extremadura es necesario mejorar la calidad (puntos de recarga de más de 150 kW), cantidad y capilaridad de estaciones de recarga de acceso público. Según los datos del último Barómetro de la Electromovilidad de la asociación, la infraestructura que permite cargar un vehículo eléctrico en Extremadura ha alcanzado los 1.068 puntos operativos hasta el 2º trimestre de 2025. Sin embargo, el 62,01% de los puntos de acceso siguen siendo de carga lenta o inferior a 22 kW.

Adicionalmente a la red operativa, la región cuenta con 300 que están instalados, pero no están operativos. Si entrasen en funcionamiento, Extremadura contaría con 1.368 puntos de recarga de acceso público.

ANFAC pone el foco en la necesidad de retirar de la circulación vehículos antiguos por razones tanto medioambientales como de seguridad. Por ejemplo, un turismo que cumple la normativa Euro 6D (el nivel actual para vehículos nuevos) emite un 70% menos de NOx y un 80% menos de partículas que un turismo de 14 años de antigüedad. Así mismo, uno nuevo tiene un 30% menos de emisiones de CO2 si lo comparamos con uno de 14 años, la media del parque automovilístico en España.

