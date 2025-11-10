Octubre, mejor mes desde 2020 y por primera vez es líder regional un chino Se matricularon 1.039 turismos: 617 en Badajoz y 422 en Cáceres. De ellos, 415 híbridos, 171 enchufables, 64 eléctricos y 58 de gas

El pasado mes de octubre ha sido el de mayores ventas en la región, no ocurría desde julio de 2020 con 1.301 vehículos.

El pasado mes en la región se matricularon 1.039 turismos y todoterrenos, lo que supuso un aumento del 13,9% respecto a octubre de 2024, que se cerró con 912 vehículos, crecimiento inferior a la media de España, 15,9%, con 96.785 vehículos.

Por provincias, la de Badajoz registró una subida del 7,4% al matricular 617 turismos frente a los 574 de octubre de 2024. En la de Cáceres, la subida fue del 24,8% por las 422 unidades, en 2024 fueron 338.

Los híbridos son el 42%, gasolinas el 29%, híbridos enchufables el 10%, eléctricos el 9%, diésel el 5% y de gas el 5%

La marca líder en ventas en octubre en la región fue BYD con 96 unidades, la primera vez de una marca china, segundos Dacia y Toyota (85). En la provincia de Badajoz, líderes Kia y Volkswagen (5), detrás Toyota (48). En la de Cáceres, líder BYD (51), también por vez primera, segunda Dacia (42) y tercera Toyota (37). Líder nacional Toyota, desde julio, con 7.365. Extremadura en 2025 lleva un crecimiento del 22,2% con 8.636 vehículos frente a 7.188 de 2024. En España la subida es inferior, del 14,9% con 951.516 vehículos.

Por provincias, en la de Badajoz, undécimo mes de subida, del 17,2% al llevar matriculados 5.243 turismos frente a 4.471 de 2024. En la de Cáceres, la subida es superior, del 24,9%, matriculados 3.393 vehículos, cuando en 2024 eran 2.717.

En 2025 en la región es líder Toyota (876), desde febrero de 2023, detrás Dacia (604) y tercera Hyundai (593); en Badajoz líder Toyota (546), desde enero de 2024, seguida por Hyundai (430) y Dacia (354); y en Cáceres sigue líder Citroën (339), detrás Toyota (330) y Dacia (250). En España, líder Toyota desde enero de 2022, con 73.682 unidades.

Los turismos preferidos por el cliente español en 2025 son el Dacia Sandero (32.249), segundo Renault Clio (20.180) y tercero Seat Ibiza (19.182). En los SUV, primero el MG ZS (20.726), segundo Seat Arona (17.672) y detrás Hyundai Tucson (17.022).

Por combustibles, la compra de gasolina es del 29% (en 2024 del 37%), en Badajoz, del 28% y en Cáceres, del 31%, siendo el Seat Ibiza líder. Los diésel en España llegan al 5% (10% en 2024), en Badajoz, el 5% y en Cáceres, el 4%, líder el Renault Clio. Los híbridos enchufables (PHEV) son el 10% (99.299 unidades), líder el BYD Seal U. Los híbridos no enchufables (HEV) llegan al 42% (396.509), líder el Toyota Corolla. Los eléctricos se quedan en el 9% (81.129), con el Tesla 3 de líder. Mientras que los de gas (GLP y GNC) suponen el 5% (48.508), con Dacia Sandero de líder.

En Badajoz llevan matriculados 2.216 híbridos y 1.528 en Cáceres, los enchufables suman 652 en Badajoz y 338 en Cáceres, eléctricos son 435 en Badajoz y 190 en Cáceres, y los de gas, 189 en Badajoz y 173 en Cáceres.