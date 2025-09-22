El nuevo BYD Seal 6 puede llegar a costar 27.990 euros con ayudas y descuentos Etiqueta 0, es un híbrido enchufable con 105 kilómetros de autonomía eléctrica y 1.505 con el motor de gasolina

BYD, líder mundial en vehículos enchufables y baterías eléctricas, lanza en Europa el nuevo Seal 6 DM-i, disponible en carrocerías Sedán y Touring, lo cual tendrá impacto como coche de empresa, cansados ya de tanto SUV. Este híbrido enchufable combina la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico con la versatilidad de un motor de gasolina gracias a la tecnología Dual Mode Intelligent, alcanzando hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica y hasta 1.505 de autonomía total combinada.

A las dos carrocerías hay que añadir tres niveles de acabado, Boost, Comfort Life y Comfort, con precios muy competitivos para un vehículo grande, de 4,84 metros de largo: de 27.990 euros a 31.990 los Sedán y de 29.790 euros a 33.490 los Touring (familiar), donde se incluye al Moves y una promoción que finaliza este mes. Sin la promoción los precios van de 30.790 euros a 34.790 del Sedán y de 32.290 a 36.290 euros el Touring. Sin Plan Moves suben a de 35.790 a 41.790 euros los Sedán y los Touring de 37.290 a 43.290 euros.

Gracias a las dimensiones el habitáculo es amplio, delante y detrás, con el suelo plano, acogiendo bien a cinco pasajeros sin tener que inclinar la cabeza los traseros para no rozar el techo.

Es un híbrido enchufable, etiqueta 0, con motor de gasolina 1.5 litros (ciclo Atkinson de mayor eficiencia) y 98 CV, que sumado al motor eléctrico de 197 CV proporciona 212 CV, si bien el Boost suministra 184 CV pues su batería, también de litio hierro fosfato, es de 10 kWh (55 kilómetros de autonomía eléctrica en lugar de 105), y los Comfort son de 19 kWh.

Consigue una velocidad máxima de 180 km/h, aceleración de 8,9 segundos el de 184 CV y de 8,5 el de 212 CV, con unos consumos homologados de 2,3 y 1,5 litros, si bien la realidad son 5,5 litros. Tanto el motor de combustión, un cuatro cilindros, como el motor eléctrico, están colocados delante, siendo la tracción también delantera.

El básico Boost está muy equipado, monta de serie control de crucero adaptativo, cámara de visión trasera, faros de LED, asientos delanteros eléctricos, tapicería y volante de cuero vegano, llantas de 17 pulgadas, neumáticos 215/60, siete airbags, alertas cambio de carril, fatiga, sonora para peatones (el eléctrico no se oye), colisión frontal, tráfico trasero, ángulo muerto, cambio automático luz larga corta, modos de conducción, volante con doble regulación, acceso del vehículo por móvil, apoyabrazos delante y detrás, arranque sin llave, freno de mano eléctrico, instrumentación de 22 centímetros, pantalla central táctil de 32 centímetros, climatizador, cuatro puertos USB, asistente de voz, Apple CarPlay y Android para el móvil, navegador, luces de lectura delante y detrás, respaldo trasero abatible 60/40, seis altavoces y cable de carga bidireccional.

El Comfort Lite añade llantas de 18 pulgadas, neumáticos 225/50, cámara de visión 360º, asientos delanteros calefactados y ventilados, lunas traseras oscurecidas, retrovisores de plegado eléctrico, techo solar practicable, ocho altavoces y cargador inalámbrico de 50 W para el móvil.

Y el más equipado Comfort se completa con retrovisor interior antideslumbramiento, asiento del conductor con memoria de posición, luz delantera en los pies, parasoles con espejos iluminados y pantalla central de 40 centímetros.

