Nuevo Audi Q6 e-tron, el SUV eléctrico de 387 CV con autonomía de 618 kilómetros

Audi inicia la comercialización en el mercado español del nuevo Q6 e-tron, el primer modelo de producción construido sobre la Plataforma Eléctrica Premium (PPE), que establece nuevos estándares en términos de prestaciones, autonomía, recarga y dinámica de conducción. Un lenguaje de diseño e-tron perfeccionado, la nueva filosofía aplicada al interior y tecnologías pioneras como la primera firma luminosa digital activa son otras de las características destacadas de la primera serie de modelos eléctricos producidos en la planta de Ingolstadt (Alemania).

Este SUV mide 4,77 metros de largo por 1,96 de anchura, 1,64 de altura y maletero de 526 litros, pudiendo llegar a 1.675 litros abatiendo los asientos traseros, disponiendo de una batería de 100 kWh, otorgándole una autonomía eléctrica de 618 kilómetros con el motor de 387 CV y de 590 en el caso del SQ6 cuya potencia es de 517 CV. La tracción es 4x4 gracias a que monta dos motores, uno en cada eje, disponiendo de una gran aceleración, entre 4,4 y 5,9 segundos de 0 a 100 km/h.

Los precios de los tres equipamientos oscilan entre 79.990 euros y los 91.970, en tanto que la versión SQ6 cuesta 104.990, equipados los primeros con llantas de 18 pulgadas y neumáticos 235/65 delante y 255/60 detrás, mientras que el deportivo usa llantas de 21 pulgadas con gomas de 255/45 delante y 285/40 detrás.

Gracias a la tecnología de 800 voltios y a una potencia de carga máxima de hasta 270 kW, puede recuperar hasta 255 kilómetros de autonomía en una estación de carga rápida en apenas 10 minutos, o recargar la batería desde el 10% al 80% en tan solo 21 minutos, necesitando 10 horas con el cargador de 11 kW.

Estrena la nueva arquitectura electrónica E3 1.2 de alto rendimiento que permite experimentar la digitalización en el vehículo de forma más directa que nunca. Esta arquitectura, que controla todas las funciones del vehículo, desde el infoentretenimiento a los sistemas de asistencia, es la base del nuevo concepto de visualización y manejo Digital Stage, formado por el Audi MMI panoramic display y el MMI passenger display. El primero cuenta con una pantalla de diseño curvado y tecnología OLED de 30,2 centímetros y la pantalla táctil de 36,8 cm. Para el pasajero delantero, la pantalla MMI adicional, que cuenta con un modo activo de privacidad, es de 27,7 cm.

El básico Advanced posee un completo equipamiento funcional, incluyendo elementos como los faros LED plus, climatizador de tres zonas, volante y asientos delanteros calefactados, Audi virtual cockpit plus, MMI Navegación plus, cámaras de entorno y control de crucero adaptativo, entre otros.

El acabado S line suma faros Matrix LED, firmas lumínicas digitales, paquete interior S line con asientos deportivos, tercera pantalla del MMI para el asiento del pasajero, tren de rodaje deportivo S, sonido deportivo e-tron, llantas de 20 pulgadas y aviso de salida involuntaria de carril con sistema de asistencia en caso de emergencia.

Como acabado más deportivo, la edición Black Line añade los asientos súper deportivos con tapicería en cuero y microfibra Dinámica, el paquete exterior de óptica negro y cristales oscurecidos.

En el SQ6 e-tron, incluye los grupos ópticos traseros OLED digitales, tren de rodaje con suspensión neumática adaptativa, asistente de conducción adaptativo plus, ajuste eléctrico del volante y dispositivo para la apertura de la puerta del garaje. Sus alternativas son el BMW IX3 de 326 CV, 4x4 y autonomía de 435 kilómetros; y el Mercedes-Benz EQE de 292 CV, tracción trasera y 565 kilómetros de autonomía.