Con la nueva ley tener el móvil en la mano no es una infracción, usarlo sí Es como utilizar un pañuelo, la radio o el navegador, que pasa a falta si al hacerlo afecta a la obligada atención permanente

J. A. POLO BADAJOZ. Lunes, 4 de abril 2022, 08:46 Comenta Compartir

Con la última reforma de la Ley de Tráfico se ha dicho que llevar el móvil en la mano es infracción. Pues no, ya que el artículo 13.3 no se ha modificado y sigue diciendo: «Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.» No especifica que tenerlo en la mano esté prohibido.

Si un conductor que lleva el móvil en el bolsillo superior de la chaqueta o camisa, lo coge para depositarlo en la consola central, o pasarlo a un viajero, dicha acción no es infracción, salvo que el agente de tráfico diga que afectó a la conducción. Lo mismo que si un conductor coge un pañuelo para limpiarse la nariz. Si el agente dice que afecta la conducción, es infracción, sino no lo es.

Y es porque el agente de la autoridad tiene una presunción de veracidad que le otorga el artículo 14 del Reglamento Sancionador, pero no a todos los agentes de la autoridad, solo a los «encargados de la vigilancia del tráfico». Son ejemplos de agentes no especializados en tráfico la Policía Nacional, Cuerpo Superior de Policía, Policía Militar, Guardia Civil no encargado del tráfico, funcionario o notario, entre otros.

Lo que sí ha cambiado es que cuando se utiliza el teléfono móvil para comunicarse al infractor se le detraigan seis puntos, en lugar de tres.

Temas

José Antonio Polo