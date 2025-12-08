En noviembre crecieron las ventas un 17% en Badajoz y un 26% en Cáceres Se matricularon 1.019 turismos: 605 en Badajoz y 414 en Cáceres. De ellos, 418 híbridos, 171 enchufables, 84 eléctricos y 63 de gas

Toyota vuelve a ser la marca más vendida del mes en la región, y el Corolla el preferido.

José AntonioPolo BADAJOZ. Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

El pasado mes de noviembre ha sido el segundo mejor mes en la región desde enero del 2020, que cerró con 1.035 vehículos. Se matricularon 1.019 turismos y todoterrenos, lo que supuso un aumento del 19% respecto a noviembre de 2024, finalizó con 855 vehículos, crecimiento superior a la media de España, 12,9%, con 94.124 unidades.

Por provincias en la de Badajoz registró una subida del 10,8% al matricular 605 turismos frente a los 546 del 2024. En la de Cáceres subida del 33,5% por las 414 unidades, en 2024 fueron 309.

CIFRAS HISTÓRICAS Matriculaciones de turismos y todoterrenos en la región en los meses de noviembre

Año Badajoz Cáceres

2025 605 414

2024 546 309

2023 504 317

2022 469 268

2021 464 259

2020 623 346

2019 870 447

2018 822 438

2017 992 554

2016 859 400

2015 739 397

2014 548 293

2013 543 277

2012 400 206

2011 488 277

2010 703 393

2009 1 038 638

2008 719 374

2007 1 350 789

2006 1 207 727

2005 1 183 724

2004 1 170 786

2003 1 077 623

2002 860 523

2001 948 570

2000 1 003 621

Fuentes ANFAC y propia

La marca líder en ventas en noviembre en la región fue Toyota con 104 vehículos, segunda BYD (92) y tercera Volkswagen (78). En la provincia de Badajoz líder BYD (57), por primera vez en la historia, detrás Toyota (55) y Volkswagen (52). En la de Cáceres líder Toyota (49), segunda BYD (39) y tercera Seat (30). Líder nacional Toyota, desde julio, con 7.767.

Los híbridos son el 42%, gasolinas el 28%, híbridos enchufables el 11%, eléctricos el 8%, diésel el 6% y de gas el 5%

Extremadura en 2025 lleva un crecimiento del 20% con 9.655 vehículos frente a 8.044 del 2024. En España la subida es inferior, del 14,7% con 1.045.638 vehículos.

Por provincias, en la de Badajoz, doce meses de subida, del 16,5% al llevar matriculados 5.848 turismos frente a 5.017 de 2024; en la de Cáceres la subida es superior, del 25,8%, matriculados 3.807 vehículos, cuando en 2024 eran 3.026.

En 2025 en la región es líder Toyota (980), desde febrero de 2023, detrás Dacia (677) y tercera Hyundai (661); en Badajoz líder Toyota (601), desde enero de 2024, seguida por Hyundai (477) y Dacia (401); y en Cáceres sigue líder Toyota (379), detrás Citroën (346) y Dacia (276). En España líder Toyota desde enero de 2022, con 88.844 unidades.

Los turismos preferidos por el cliente español en 2025 son el Dacia Sandero, desde junio de 2023 (35.824), segundo Renault Clio (23.247) y tercero Seat Ibiza (21.259). En los SUV primero el MG ZS (22.231), segundo Seat Arona (18.864) detrás Hyundai Tucson (18.841).

Por combustibles la compra de gasolina es del 28% (el año 2024 del 37%), en Badajoz del 28% y en Cáceres del 30%, siendo el Seat Ibiza líder; los diésel en España llegan al 6% (10% en 2024), en Badajoz el 5% y en Cáceres el 3%, líder el Renault Clio; los híbridos enchufables (PHEV) son el 11% (111.305 unidades), líder el BYD Seal U; híbridos no enchufables (HEV) llegan al 42% (437.621), líder el Toyota Corolla; los eléctricos el 8% (90.445), con el Tesla 3 de líder; mientras que los de gas (GLP y GNC) suponen el 5% (54.150), Dacia Sandero líder.

En Badajoz se llevan matriculados 2.453 híbridos y 1.713 en la de Cáceres, los enchufables suman 761 en Badajoz y 400 en Cáceres, eléctricos son 479 en Badajoz y 230 en Cáceres, y los de gas 234 en Badajoz y 191 en Cáceres.

