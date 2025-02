Volkswagen Touareg 2024: portaestandarte de la eficiencia

Karam el Shenawy Martes, 10 de octubre 2023, 16:21 Comenta Compartir

Hablar del Volkswagen Touareg es hacerlo del buque insignia de la firma alemana. Un modelo que pese a tener un estatus más exclusivo ha conseguido llegar a comercializar un total de 1,13 millones de unidades en todo el mundo.

Lejos queda ya ese año X en el que la firma de Wolfsburgo decidió adentrarse en dicho segmento para ofrecer una combinación perfecta entre lujo y aventura, pues aquel primer Touareg contaba, entre otras virtudes, con reductora. Y aunque los tiempos cambien y el SUV de grandes dimensiones esté ya más enfocado al lujo y el confort, no le hace asco alguno al barro y las carreteras no aslfatadas, las mismas que nos han acompañado durante la denominada Touareg Adventure.

Una roadtrip que nos ha llevado hasta Noruega, concretamente hasta la localidad de Molde, cerca de donde nacen los míticos fiordos. La excusa, además de poder disfrutar de la belleza de la naturaleza en su estado más bruto, ha sido ser uno de los dos medios españoles en poder conocer y conducir por primera vez la actualización de mitad de vida comercial.

Los cambios se ciñen principalmente en el exterior donde se perciben nuevos paragolpes, calandra y, sobre todo, faros delanteros con tecnología iQ.Light HD Matrix capaces de convertir la noche en día gracias a la alfombra lumínica que proyectan en la carretera y que aumenta considerablemente la seguridad.

En la zaga también hay novedades centrados en la iluminación pues el Touareg 2024 estrena se adhiere al amplio número de coches que cuenta con una tira de LED para conectar los pilotos traseros. Y sin salir del apartado lumínico, los acabados más altos pueden ofrecer el logo trasero retroiluminado para darle un punto de distinción.

En el caso del Touareg R ofrece además elementos exclusivos que enfatizan su deportividad como por ejemplo las tomas de aire sobredimensionadas en la zona delantera, la calandra con un tramado específico o unas salidas de aire tintadas en negro, todo ello sin obviar las llantas de 21 pulgadas de serie o de 22 en opción y las pinturas exclusivas como el Lapiz Blue metalizado o el Silicon Grey mate.

Un interior del siglo XXI

De puertas para dentro, además de algunos detalles de diseño que son novedad, una de las grandes novedades es que de serie en toda la gama se ofrece Innovision Cockpit. En él, el cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas se fusiona con el monitor central de 15 pulgadas dando la sensación de tener una super pantalla. Desde ella se manejan todas las funciones del coche y en esta actualización propone ciertas mejoras como la navegación a nivel de carril y datos de mapas de alta resolución en HD.

Exterior e interior del nuevo Touareg F. P.

El sistema de control por voz del Touareg también se basa en un nuevo nivel de desarrollo, mientras que la conectividad con Apple CarPlay y Android Auto puede realizarse de forma inalámbrica. Volkswagen ha mejorado los botones y la rueda de volumen en la consola central, que ahora están acabados en negro de alto brillo. Además, Volkswagen ha rediseñado las molduras iluminadas en el panel de instrumentos y ha añadido el logotipo del Touareg como toque final en las versiones Elegance y R-Line y Touareg R.

En lo que respecta a la habitabilidad, no hay cambio alguno y el Touareg 2024 mantiene las mimas capacidades que antes, es decir, sobresaliente en la zona trasera con un maletero que puede llegar a los 810 litros.

Vuelven los motores de combustión

Con esta actualización el Touareg 2024 recupera los motores de combustión que hasta ahora habían dejado de ofertarse por problemas de suministro. De esta forma la gama vuelve a recuperar los V6 de 3,0 litros para animar a los diésel TDI de 231 CV y 286 CV. En los tres casos la caja de cambios es siempre automática con convertidor de par y ocho relaciones mientras que la tracción es la total 4MOTION.

En la cúspide tanto de rendimiento como de eficiencia se encuentra el R eHybrid de 462 CV y 700 Nm. Una versión, esta última que mantiene vivo el halo prestacional del modelo, el mismo que surgió en 2007 con el Touareg R50 de 350 CV. En ambos casos, la batería tiene una capacidad de 17,9 kWh que les permite recorrer hasta 50 km en modo 100% eléctrico, logrando consumos homologados de 2,4 l/100 km que en circulación real ascienden a los 4 l/100 km aproximadamente. Un potencial elevado que le permite, entre otros arrastrar sin esfuerzo un remolque hasta de 3.500 kilos.

Las mejoras realizadas en el equipo de suspensión nos brindan un coche polivalente en todos los escenarios. La ruta por los fiordos noruegos así lo confirmó trasladándonos las mismas sensaciones que ir en una alfombra voladora. No hay pero alguno y poco tiene que envidiar a los modelos que se presuponen más Premium que él.

En el caso de la versión híbrida enchufable, tener la capacidad de rodar durante casi 45 km reales en modo cero emisiones mientras se disfruta de este paisaje paradisíaco no tiene prácticamente precio. Los diferentes modos de conducción adaptan la personalidad del vehículo requerida en cada momento, siendo el Sport el único que nos permite hacer gala de las mejores prestaciones: 5,1 segundos para pasar de 0 a 100 km/h. Por su parte el modo off road permitirá a sus conductores adentrarse en zonas donde otros rivales lo tienen vetado. Por último y no por ello menos importante, mención especial a la calidad de rodadura, con un silencio de marcha exquisito.

Más allá de los elementos estéticos que mencionaremos en los pertinentes apartados, entre las principales novedades del Touareg 2024 están los comentados faros interactivos iQ.Light HD Matrix o el nuevo sensor de carga en el techo. Una sistema que en el caso de instalar una caja en la parte superior del coche, el sensor lo detecta y transmite la información a los sistemas de asistencia, como el Control Electrónico de Estabilidad, interviniendo de manera más temprana para aumentar la estabilidad de conducción.