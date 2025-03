Un turismo polivalente con soluciones para toda la familia, motor eléctrico y asistencia a la conducción

Canal Motor Martes, 27 de febrero 2024, 11:46 Comenta Compartir

El conductor de nuestro tiempo no renuncia a disfrutar en su coche las mismas comodidades que en su casa. Las marcas se afanan cada vez más en ofrecer interiores cuidados y acogedores, habitáculos confortables, con opciones de ocio y herramientas digitales que permitan regular todas las variables posibles. A todo ello hay que añadirle un diseño elegante y moderno, dotado de ese aspecto versátil y aerodinámico que caracteriza a los vehículos más innovadores. A esa sensibilidad estética hay que añadirle, si se quiere dar con el coche ideal para el ciudadano moderno, una preocupación medioambiental y una preferencia por la movilidad eléctrica.

Todo lo anterior lo puede encontrar el usuario en el último modelo del Citroën Berlingo. La marca francesa ha renovado uno de sus coches más emblemáticos mejorando sus prestaciones hasta un nivel inédito. En este Citroën Berlingo se conjugan la estética moderna, una experiencia a bordo de máximo confort y un sistema de infoentretenimiento y conectividad de última generación. La practicidad y la disponibilidad de un amplio espacio rematan el diseño de un vehículo pensado para que todas las familias-también las numerosas: una de las versiones cuenta con hasta 7 plazas-puedan disfrutar del Berlingo.

A la hora de construir el modelo, los ingenieros y diseñadores de Citroën han querido tener en mente las necesidades y costumbres de sus clientes.

En esta categoría entran a familias, personas mayores y profesionales de todo tipo, residentes mayormente en áreas suburbanas o provincias, con diversas actividades de ocio y preocupados por el impacto medioambiental de sus acciones. Para esa población diversa, pero con intereses y valores comunes, Citroën ofrece un modelo que garantiza independencia y facilidades en todos sus desplazamientos.

DISEÑO Y COMODIDAD

Citroën ha modificado el diseño exterior del Berlingo, incorporándole una identidad estética acorde a la nueva imagen de marca. Las formas adquieren un carácter más vertical y voluminoso, como un símbolo de potencia y modernidad. También el interior tiene un nuevo aspecto que, sin descuidar la estética y el diseño, está principalmente al servicio de la practicidad y la ergonomía.

En el habitáculo destaca un tablero de instrumentos compuesto por una pantalla táctil de alta definición de 10 pulgadas, y que incluye un amplio abanico de herramientas digitales personalizables. También al alcance del conductor está una amplia guantera, dos puertos USB y un espacio de almacenamiento para la carga inalámbrica del Smartphone. Hasta el mínimo detalle está dispuesto para mejorar la habitabilidad y funcionalidad del vehículo, de tal modo que la vida a bordo sea fácil y agradable.

A ello contribuyen los asientos Citroën AdvancedComfort, incorporados por primera vez en la fila delantera y compuestos de espuma y soportes laterales de alta calidad. En la parte trasera encontramos tres asientos independientes, deslizantes y abatibles. Y a lo alto, un techo Modutop panorámico de cristal ocultable gracias al cual es posible disfrutar de una estupenda iluminación ambiental.

CONECTIVIDAD DIGITAL Y MOVILIDAD ELÉCTRICA

También en términos de conectividad y digitalización es innovador el Berlingo. Con sus dos pantallas táctiles permite a los usuarios integrar el vehículo dentro de su entorno multimedia, cuyo principal protagonista es el sistema de entretenimiento MyCitroënPlay. Este sistema acoge múltiples funciones para convertir cualquier viaje en una experiencia única. A través de él es posible escuchar la radio, gestionar el teléfono y cualquier función relacionada con el vehículo. El sistema es compatible con Android y Apple y está vinculado a un panel que se controla desde detrás del volante.

En el caso del nuevo Citroën Berlingo, la tecnología digital no está solo al servicio del entretenimiento, sino también de la conducción y la gestión integral del vehículo. El novedoso sistema My Citroën Drive Plus dispone de navegación 3D conectada y un programa de reconocimiento de voz natural a modo de asistente a bordo. Además, a través de la pantalla se puede proyectar la cámara de visión trasera con la función Top RearVision, de gran ayuda para estacionar o para ejecutar maniobras complicadas.

Uno de los rasgos que distingue al Berlingo de otros monovolúmenes son sus tecnologías de asistencia a la conducción. El modelo cuenta en total con 18 programas entre los que se cuentan la pantalla de visualización frontal a color, el control de crucero adaptativo con función Stop&Go, el freno de estacionamiento eléctrico, la cámara de visión trasera con Top RearVision, el Grip Control con Hill Assist Descent o el control de estabilidad del enganche. Todo ello pensado para facilitar el manejo del vehículo y maximizar la seguridad del trayecto.

Esa es la mejor forma de disfrutar de un vehículo que cuenta con una autonomía extendida. Su motor de 100 Kw/136CV, asociado a una batería LFP de 50 kWh, permite recorrer hasta 320 kilómetros sin necesidad de cargo. Ello supone hasta 20% más respecto al modelo anterior, que puede exprimirse aún más utilizando el novedoso sistema de frenado regenerativo o los distintos modos de conducción. El Berlingo dispone de tres modos distintos: Eco para priorizar la autonomía, Power para un rendimiento máximo y Normal.

Otro punto fundamental del vehículo es su cargador, capaz de recargar totalmente la batería en 5 horas, si se conecta a una wall-box de 11 Kw; o en 7 horas y media si se trata de una de 7,4Kw. Además, este Citroën e-Berlingo se sitúa en el más alto rango en términos de recarga rápida: 30 minutos para cargar la batería del 0 al 80 % en una estación pública de 100 kW. Para el conductor europeo solo está disponible la versión eléctrica de Berlingo, un modelo en consonancia con las preocupaciones del consumidor de esta zona del mundo. Citroën sabe bien lo que buscan sus clientes.