Taycan Turbo S Celestial Jade: el Porsche inspirado en la piedra preciosa

Canal Motor y Patxi Fernández Lunes, 9 de septiembre 2024, 10:31 Comenta Compartir

Junto con Porsche Asia Pacific, los expertos de Sonderwunsch de Porsche Exclusive Manufaktur han creado un Taycan Turbo S extraordinario. Una pintura pigmentada especial le da a este deportivo totalmente eléctrico su increíble aspecto. El color cambia con la luz y desde diferentes ángulos. El frontal del coche está pintado en «Urban Bamboo», que brilla en diferentes tonos de verde dorado y, en la parte trasera, el color se funde con el tono azul-negro «Shifting Carbon».

El Taycan Turbo S Celestial Jade, una pieza única e inspirándose en esta preciosa piedra preciosa, fue creado a través del programa Sonderwunsch. Junto con el equipo de Porsche Asia Pacific, los diseñadores y expertos en pintura de Porsche Exclusive Manufaktur buscaron reflejar la vitalidad y la innovación del sudeste asiático en su propia artesanía, rindiendo homenaje a esta importante región con toques personalizados y símbolos míticos.

Este modelo de producción de Sonderwunsch se basa en el Taycan del año modelo 2024, ampliamente mejorado. Las nuevas versiones tienen más potencia, más autonomía, aceleran más rápido y cargan más rápido con mayor estabilidad. El Turbo S tiene una potencia máxima de hasta 700 kW (952 CV)¹ con Launch Control y acelera de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos, lo que lo convierte en 0,4 segundos más rápido que su predecesor.

Por primera vez, Porsche ha combinado dos pinturas con efecto Chromaflair en el Taycan Turbo S Celestial Jade. Las fases de preparación e implementación fueron muy laboriosas y su desarrollo llevó alrededor de un año. El trabajo de pintura en sí se realizó exclusivamente a mano y llevó alrededor de 80 horas de trabajo.

Los pigmentos Chromaflair contienen unas «escamas» extremadamente finas que parecen cambiar de color según el punto de vista. Estas escamas están formadas por una capa central de aluminio opaca y reflectante, que a su vez está rodeada por una capa similar al vidrio. Esta capa transparente tiene un color diferente según el grosor. En total, las escamas tienen un grosor de tan solo 1 µm. En comparación, el grosor de un cabello humano es 50 veces mayor. Esta pintura degradada no solo se encuentra en la carrocería del Sonderwunsch Taycan: la denominación del modelo en la parte trasera, el logotipo «Electric» en el lateral y la cubierta del llavero también tienen este impresionante acabado.

Ampliar Porsche Taycan F. P.

La combinación de colores elegida fue la de «Urban Bamboo», un verde brillante con tonos amarillos y dorados, y «Shifting Carbon», un gris oscuro con tonos negros y azules. El resultado es el nombre trascendental del vehículo: Celestial Jade. Especialmente en Asia, el jade es un material noble y precioso, con una gran tradición y asociado a la felicidad y la longevidad. El carbono, por el contrario, simboliza el espíritu pionero de Porsche. Este color innovador y potente se ve a menudo en el mundo de las carreras de coches. El material es robusto, ligero y duradero.

Otro elemento destacado, diseñado a juego con la pintura Chromaflair, son los componentes de acabado Carbon Weave en carbono barnizado. Éstos sustituyen a las inserciones de color Turbonite de serie en el parachoques delantero, en los faldones laterales y en el difusor trasero. Los airblades de las ruedas también están fabricados con este material especial, fabricado a mano. El barniz permite que el compuesto de fibra de carbono brille a través de él. Según el ángulo desde el que se mire, la superficie brilla en diferentes tonos.

Ampliar Porsche Taycan F. P.

Además de los diez colores de cuero y quince colores de costura que Porsche ofrece de serie para el Taycan, ahora también está disponible para esta serie de modelos el «Leather to Sample» a través del programa Sonderwunsch. Esta opción de personalización adicional se estrena con el Taycan Turbo S Celestial Jade. Los especialistas en interiores de Porsche Exclusive Manufaktur han combinado el color de serie Slate Grey con la opción «Leather to Sample», el Englishgreen. Este elegante verde oscuro se puede encontrar en las puertas, la consola central y los asientos delanteros y traseros. Además del Englishgreen, el programa «Leather to Sample» incluye alrededor de 150 colores.

El inspirador vehículo celebró su estreno mundial en Singapur, en el evento regional de lanzamiento del Taycan, el 5 de septiembre. Después del estreno mundial en Singapur, esta joya única se exhibirá en el sudeste asiático, con paradas en Malasia y Tailandia.