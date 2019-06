Subaru Forester y XV híbridos, llegan en otoño Comparten una mecánica que combina el conocido motor bóxer y otro eléctrico Martes, 11 junio 2019, 23:14

Subaru ya tiene preparada con precios, acabados y equipamientos de la nueva gama Eco Hybrid, compuesta por el Forester y el XV. Las primeras unidades llegarán en otoño a los concesionarios, donde ya se admiten pedidos. Los precios parten de 30.200 euros.

Son los dos primeros modelos que incorporan la tecnología híbrida de Subaru, denominada e-Boxer, con un motor eléctrico, el propulsor de gasolina habitual de la marca con cilindros opuestos y también comparten la tracción integral permanente Symmetrical AWD. Los nuevos Forester y XV son capaces de circular en modo 100 % eléctrico hasta 40 km/h.

La quinta generación del Forester equipa un bloque de dos litros, atmosférico, de cuatro cilindros y una potencia de 150 CV; el motor eléctrico desarrolla 12,3 kW de potencia y va alimentado por una generosa batería de iones de litio con 118 voltios de capacidad. La caja de cambios es automática, conocida en la marca como Lineartronic.

Los acabados del Forester son tres: Sport Plus, Executive y Executive Plus. La tecnología de seguridad preventiva Subaru EyeSight forma parte del equipamiento de serie de todas las versiones. El Sport Plus, de acceso a la gama parte de 32.450 euros, añade frente a la variante actual los faros direccionales led, el sistema de detección de vehículo trasero y ángulo muerto, el sistema X-Mode, un nuevo sistema de audio tipo «smartphone» con un manejo más intuitivo y conectividad Apple Car Play y Android Auto y salidas de climatización traseras.

El Executive, que cuesta desde 35.150 euros, monta además el novedoso sistema de monitorización del conductor que advierte de la fatiga o las distracciones, un dispositivo que ayuda a evitar colisiones cuando se circula marcha atrás frenando de manera automática en caso necesario y el ajuste eléctrico del asiento del conductor. El más completo Executive Plus incorpora un techo solar doble y los asientos de cuero; vale 36.650 euros.

El XV, el Subaru más vendido de la marca, seguirá ofreciéndose con el motor 1.6 de 114 CV, bien en gasolina o para GLP, además de la nueva mecánica híbrida con la misma tecnología que el nuevo Forester. Con el equipamiento Sport Plus, el XV Eco Hybrid tiene un precio desde 30.200 que se incrementa dos mil euros en la versión tope de gama.

Todos los modelos de la gama Eco de Subaru, tanto los Eco Bifuel y Eco Hybrid, llevan la etiqueta Eco de la DGT, para circular sin limitaciones por el centro de las ciudades durante los periodos de restricciones al tráfico por alta contaminación y descuentos en zonas de aparcamiento regulado, impuestos municipales de circulación y peajes.

Por otra parte, se acaba de firmar un acuerdo entre Toyota Motor Corporation y Subaru Corporation por el que van a desarrollar conjuntamente una plataforma destinada a vehículos eléctricos de tamaño mediano y grande, así como un nuevo SUV eléctrico del segmento C que será comercializado por ambas marcas.