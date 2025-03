Rafale, el SUV coupé de Renault, en la pista de despegue Una aviadora parisina de hace casi cien años, una fábrica en Palencia, un nombre evocador de aventura y retos, un diseño atractivo, buenas sensaciones al volante y un precio ajustado El nuevo SUV coupé de Renault «Made in Spain» inicia su carrera

Rafale, un nombre que evoca al viento y cuya referencia aeronáutica está escrita con letras de oro en la historia de Renault. Hablamos de un bello avión de record, del Caudron Renault Rafale, que alcanzó 445 km/h en 1934. Y ahora de un bello SUV Coupé de 4,71 metros fabricado en Palencia, y que se sitúa en el alto de gama de la marca del rombo con un competitivo precio que arranca en los 41.820 euros.

¿La primera impresión? Pues que estamos ante un modelo atractivo, un diseño acertado al que se suma la nueva marca Esprit Alpine, más premium y más deportiva. No es una opinión personal, es generalizada como hemos comprobado a lo largo de esta primera toma de contacto: el equipo de diseño, bajo la dirección de Gilles Vidal, puede estar orgulloso.

Ampliar Visto de perfil, se aprecia claramente la línea coupé S. de G.

Cierto es que se trata de un modelo derivado del Austral y del Espace, pero no menos cierto que tiene su propia, y fuerte personalidad.

Este Rafale, utiliza la configuración de 5 plazas del primero, lo que garantiza una muy buena habitabilidad, ya que se basa en la larga distancia entre ejes del Espace. El Rafale es un centímetro más corto que el Espace, pero 20 cm más largo que el Austral y con 7 centímetros más de distancia entre ejes. Y para distinguirlo de ambos, tiene la línea del techo de un deportivo, con caída en la parte posterior.

Cuando entramos en su interior constatamos mucho espacio, no solo en las plazas delanteras sino también en las traseras. Por cierto, que, en estas últimas, en su plaza central, su respaldo contiene un cómodo reposabrazos equipado con almacenamiento, soportes para smartphones y portavasos.

Ampliar El interior, muy amplio y con buenos acabados S.de G.

Los asientos, cómodos y que sujetan bien el cuerpo, son específicos de este modelo. Los refuerzos laterales están decorados con detalles al estilo de los protectores de las chaquetas de moto. En las versiones esprit Alpine y Atelier Alpine, el tejido Alcantara perforado de los asientos revela un revestimiento azul. El logo de Alpine situado en la parte superior del respaldo se ilumina al ritmo de los latidos del corazón humano… La inteligencia artificial de Renault Rafale sugiere, por ejemplo, apagar la climatización si una ventanilla está abierta, o encenderla si hace demasiado calor.

Informaciones claras

No hay sorpresas con el salpicadero, compartido con el Austral y el Espace, lo cual no es un demérito, sino todo lo contrario pues es un diseño sobresaliente, y si bien no está fabricado con materiales ultra chic, las formas refinadas crean un ambiente moderno sin dejar de ser practico. Ante nosotros tenemos una pantalla horizontal de 321 cm² y 12,3 pulgadas, y una pantalla táctil de 453 cm² y 12 pulgadas de diagonal en el centro de la consola, en formato vertical.

Ampliar Un techo que cambia el paso de la luz y el calor con solo la voz S. de G.

Se habla mucho de infoentretenimiento, en todas las marcas, de conectividad. Pero considero muy importante que todo esto, que las informaciones no distraigan, no quiten la vista de la carretera. Y en este aspecto la instrumentación del Rafale se ve con facilidad y además tenemos un gran Head-up Display (9,3 pulgadas) que nos permite ver en el parabrisas la velocidad del vehículo, las ayudas a la conducción activadas, la alerta de exceso de velocidad y la información de navegación. Y en la pantalla vertical, el sistema multimedia openR link, la navegación potenciada por el sistema Google, es modélica.

Sobre nuestra cabeza tenemos el techo de cristal panorámico opaco Solarbay. Mediante un desplazamiento de moléculas provocado por un campo eléctrico en nueve segundos podemos pasar de que sea totalmente transparente a opaco, ofreciendo una protección solar máxima e inmediata, sin necesidad de cortinilla física. Este techo puede controlarse por voz a través de Google Assistant o mediante un botón en el techo. Tiene cuatro posiciones: totalmente transparente, totalmente opaco, delantero transparente y trasero opaco. La figura de un pequeño avión en su parte posterior, nos recuerda el origen del nombre Rafale.

Menos sugerente pero más práctico: bajo la quinta puerta tenemos generoso maletero de 532 litros y formas aprovechables

Motor: buena respuesta y agradable

Bajo el capó, el Rafale recibe inicialmente el propulsor híbrido de 200 CV, tomado del Austral y del Espace, con tracción delantera. Pero un poco más tarde introducirá una versión híbrida enchufable con un segundo motor eléctrico que impulsará las ruedas traseras para ofrecer 300 CV y tracción total.

Ampliar El propulsor híbrido de 200 CV, pero llegará un 300 CV 4x4 S. de G.

Pero volvamos a nuestro Rafale. El motor híbrido de 200 CV de nuestra versión de pruebas, tiene un comportamiento muy agradable en tráfico urbano, donde aprovecha mucho la energía eléctrica con el consiguiente ahorro: puede funcionar hasta el 80% de los recorridos en solo eléctrico. En carretera la combinación del motor de gasolina de 1,2 litros y tres cilindros apoyado por los dos eléctricos, también ofrece un consumo muy comedido (por debajo de 6,7 litros sin buscar ahorro), y una respuesta instantánea al acelerador en una conducción familiar. Si optamos por una más deportiva, el paso (es una caja automática muy revolucionaria) de segunda a tercera y de tercera a cuarta marcha respectivamente a veces tiene un pequeño impasse.

Buenas sensaciones

En la conducción, se nota un punto clave. En el apartado de chasis, Renault ha incrementado el dinamismo respecto al Austral gracias a vías ensanchadas 20 mm; y en los muelles, amortiguadores y barras estabilizadoras, con ajustes propios. Y a esto se suma la dirección de las ruedas traseras 4Control (también con ajustes específicos), que no solo compensa el importante alargamiento de la distancia entre ejes, sino que, además, tiene un efecto fantástico en cuanto a comportamiento, tanto en carreteras viradas de montaña, como en apoyo en grandes curvas de autovías. Esta dirección es una opción en el Rafale Techno, que cuesta 1500 euros, y que aconsejamos con total convencimiento.

Ampliar A menos de 50 km/h, las ruedas traseras tuercen hasta cinco grados en dirección opuesta a las delanteras y a más de 120 km/h, un grado en la misma dirección S. de G.

Pero si bien el 4control es clave, no podemos olvidar que este ágil comportamiento también es fruto de unas suspensiones en las que prima la firmeza: sujetan muy bien el balanceo de la carrocería en curva ¿Y en malos asfaltos? Se nota la dureza, pero no resulta incómodo. Esta mayor firmeza que en el Austral (de vocación más familiar) es una línea correcta cuando se nos habla de un SUV coupé.

Una muy buena estabilidad y 32 ayudas a la conducción (ADAS) que pueden dividirse en tres categorías: conducción, seguridad y aparcamiento.

Nacido para ofrecer un placer más intenso que el resto de SUV familiares de la marca, el Renault Rafale también verá la llegada de un nuevo motor E-Tech 4x4 de 300 CV en los próximos meses, una potencia hasta ahora nunca ofrecida por modelos no firmados por Renault Sport. Y esta versión contará con un sistema de cámaras que «lee» el asfalto y adapta la dureza de las suspensiones a las irregularidades del mismo.

Una mirada al retrovisor

En junio de 1934, Hélène Boucher, una valiente aviadora parisina hija de un prestigioso arquitecto, firma un contrato con la joven empresa Caudron-Renault.

Y a los mandos de sus monoplanos logra varios récords mundiales. El 8 de julio de 1934, termina segunda en las 12 horas de Angers después de volar sola con su Caudron-Rafale durante doce horas seguidas. Un mes más tarde, establece el récord mundial femenino con una velocidad de 447 km/h.

Ampliar Un nombre nacido en la historia S. de G.

Hoy, noventa años después, en este mes de mayo de 2024, despega un nuevo Rafale, esta vez construido en España, en Palencia, con cualidades para lograr muy buenas marcas de ventas y buenas sensaciones a quienes se ponen a su volante o viajan en él como pasajeros.