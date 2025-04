DS quiere potenciar el arte de viajar a través de la aplicación Only You Incluye una gama de servicios que van desde el mantenimiento del vehículo a entradas a eventos y experiencias exclusivas

DS Automobiles quiere potenciar el arte de viajar a través de su aplicación Only You. Una plataforma a través de la que ofrecen a los compradores de uno de sus cuatro modelos (DS7, DS3, DS9 y DS4) experiencias exclusivas, que van desde restaurantes con estrellas Michelin a visitas personalizadas a museos, además del mantenimiento del vehículo y otros servicios como el alquiler de coches.

Hasta la fecha la oferta es de 14 experiencias en nueve ciudades españolas, pero confían en ampliarlas a lo largo del año. Para poder disfrutar de estas experiencias el cliente tendrá que registrarse a través de la aplicación, donde conseguirá un identificador único como miembro del programa.

A través de Only You, la marca de lujo francesa ofrece el servicio DS Valet, que permite evitar desplazamientos al concesionario o al taller para entregar o recibir un vehículo con todas las garantías higiénicas y sanitarias.

Only you Privilege brinda la posibilidad de experiencias como catas de vino y visitas privadas a bodegas; menús degustación en restaurantes con Estrellas Michelin; visitas privadas a museos o eventos relacionados con el automóvil.

DS At Your Service, que también forma parte de Only You, ofrece un servicio de atención al cliente personalizado y exclusivo, con especialistas expertos en la Marca y sus productos.

Si surge cualquier tipo de problema, DS Automobiles ofrece un plus de tranquilidad a sus clientes con su programa DS Assistance, del que pueden beneficiarse gratuitamente, y de por vida, en toda Europa, los propietarios de vehículos de la Marca que realicen sus operaciones de mantenimiento en algún Servicio Oficial DS.

Con su servicio Rent a DS, en colaboración con Free2Move Rent, hace posible alquilar un vehículo de la marca durante un fin de semana, un puente, unas vacaciones o, incluso, algunas horas, para hacer frente a cualquier imprevisto.