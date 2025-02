Porsche Taycan GTS y GTS Sport Turismo: gran nivel de autonomía y versatilidad

N. S. Mallorca Miércoles, 15 de diciembre 2021, 23:58 Compartir

Porsche añade la sigla de Gran Turismo Sport, GTS, a su modelo 100% eléctrico, el Taycan, convirtiéndose en la primera versión en superar la barrera de los 500 kilómetros de autonomía (WLTP). Llegará a los concesionarios en la primavera de 2022 junto a una nueva carrocería denominada Sport Turismo. El nuevo modelo comparte la silueta deportiva y la línea del techo que desciende hacia atrás con el Taycan Cross Turismo. Otro elemento común es el formato funcional del maletero, que ofrece un volumen de carga de más de 1.200 litros debajo del portón trasero.

Ver fotos Galería. Fotogalería: Así es el portentoso y electrizante nuevo Porsche Taycan GTS

Ambas versiones GTS cuentan con tracción total de serie y disponen de dos motores eléctricos –uno en el eje delantero y otro en el trasero– que le otorgan una potencia de 517 CV. No obstante, cuando se activa 'Launch Control', el GTS presenta una potencia durante el 'over-boost' de hasta 598 CV.

El GTS utiliza una estrategia de propulsión especialmente eficiente. En los modos de conducción 'Normal' y 'Range', el motor eléctrico delantero se desacopla prácticamente por completo en funcionamiento con carga parcial y se conecta sin corriente. Tanto si el vehículo está parado como durante la navegación, no se produce par motor en ninguno de los ejes. Esta rueda libre eléctrica reduce las pérdidas de adherencia.

Los numerosos detalles en negro o en colores oscuros en el exterior son un elemento típico del GTS, como el carenado delantero, la base de los retrovisores exteriores o las molduras de las ventanillas. Además, la nueva variante del Taycan puede equiparse con el paquete Sport Design, que incluye revestimientos exclusivos para la parte delantera y los faldones laterales. El interior también es exclusivo y elegante, en el que sobresale, sobre todo, sus asientos deportivos Plus adaptativos delanteros, de serie, que combinan un soporte lateral deportivo con comodidad en los trayectos largos.

Ampliar

En detalle, el modelo Sport Turismo puede transportar hasta tres bicicletas gracias a su portabicicletas trasero especial, que es fácil de usar y se pliega de forma compacta. El portón trasero también se puede abrir cuando está cargado. Además, Porsche Tequipment ofrece cofres de techo para las tres versiones de carrocería Taycan, incluyendo también un modelo Performance autorizado y probado para una mayor velocidad.

Cabe resaltar como nuevo equipamiento especial en ambas versiones el techo panorámico con 'Sunshine Control'. Gracias a una película de cristal líquido que se activa de forma eléctrica, puede pasar de transparente a mate. Así, los ocupantes quedan protegidos de deslumbramientos mientras que el habitáculo no se oscurece. El techo está dividido en nueve segmentos que pueden conectarse individualmente, una novedad a nivel mundial en el sector automovilístico.

Ampliar

Ambas versiones son rápidas, eficientes y realmente cómodas. Las mínimas diferencias en dimensión o capacidad no harán que la conducción sea diferente. De hecho, es un modelo en el que es fácil olvidar que vas en un eléctrico gracias al Porsche Electric Sport Sound (no es el 'rugido' de un deportivo que todo amante de la conducción adora, pero resulta realmente excitante), a su par motor de 800 Nm que le otorga una aceleración brillante, por su preciso pase por curva, así como por su dinamismo. Y el peso no es ningún inconveniente. Desde luego, no es apto para todos los bolsillos, pero un modelo muy a tener en cuenta si buscas aunar deportividad y electrificación en un alto nivel.

Ampliar Ficha técnica Motor : eléctrico de 517 CV Largo/ancho/alto (m) : 4,96/2,14/1,38 y 1,39 Maletero : de 407 litros (84 litros en el delantero) hasta 1.212 Autonomía : hasta 504 kilómetros (490 en el ST) Velocidad máxima : 250 km/h Aceleración : de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos Precio : 135.264 euros (136.232 el Sport Turismo)