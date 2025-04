El Porsche más potente de todos los tiempos roza los 800 CV de potencia

Canal Motor Jueves, 31 de agosto 2023, 19:00 Comenta Compartir

Tras el lanzamiento del nuevo Cayenne a principios de 2023, Porsche completa la tercera generación de este exitoso SUV con una nueva versión superior, ahora híbrida enchufable y más potente. Desde 204.409 euros, equipa un motor eléctrico de 176 CV de potencia que complementa al V8 biturbo de 4.0 litros y 599 CV. Combinados, ofrecen una potencia de 739 CV y un par máximo de 950 Nm. Las prestaciones del Cayenne Turbo E-Hybrid lo sitúan justificadamente en la cúspide de la gama: acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 295 km/h. Incluso su autonomía es mayor: hasta 82 kilómetros en ciudad.

Los nuevos Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid incorporan de serie un sistema de suspensión neumática adaptativa con la nueva tecnología de dos cámaras y dos válvulas, que permite ajustar por separado las fases de compresión y extensión. Gracias a ella mejoran la seguridad y el confort, al tiempo que aumenta el abanico de ajustes entre Confort y Sport Plus. La nueva suspensión ofrece confianza en conducción dinámica y comodidad en recorridos a ritmo suave, al mismo tiempo que elimina el cabeceo y el balanceo. El sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) también es de serie en el Cayenne Turbo E-Hybrid, mientras el Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) y la dirección del eje trasero están disponibles como opciones.

El estilo de las dos variantes de carrocería, SUV y Coupé, pone de manifiesto la condición del Cayenne Turbo E-Hybrid como máximo exponente de la gama. En ambos casos lucen el distintivo frontal reservado a los modelos Turbo, con tomas de aire ampliadas y destacadas por brillantes deflectores negros. En la parte trasera, los embellecedores de los pasos de rueda y el paragolpes en el color exterior subrayan aún más el carácter deportivo de estas versiones. Otros rasgos distintivos son las dos salidas de escape dobles en acero inoxidable pulido y las pinzas de freno de color rojo.

En el interior, las inserciones de aluminio en el salpicadero y los embellecedores de los paneles de las puertas subrayan sus ambiciones. El revestimiento del techo es de Race-Tex. El equipamiento de serie incluye un volante deportivo GT calefactado, un conmutador para seleccionar de forma rápida y directa el modo de conducción deseado y unos asientos deportivos de cuero ajustables en 18 posiciones. Como alternativa, hay disponibles asientos confort de cuero con 14 posiciones de ajuste.

El nuevo Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid también se beneficia de todas las novedades introducidas en el modelo a principios de 2023. Entre ellas están un nuevo salpicadero con un cuadro de instrumentos totalmente digital, de diseño curvado y con varias configuraciones, una consola central rediseñada y una pantalla opcional para el acompañante. Los innovadores faros HD Matrix LED de alta resolución, de serie en los nuevos Turbo E-Hybrid, ofrecen mayor confort y seguridad en la conducción nocturna.

El nuevo Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pack GT se distingue por su carácter aún más deportivo. Aporta a la gama híbrida atributos del Cayenne Turbo GT, la versión más prestacional orientada a la carretera, que ya no se ofrece en algunos mercados. Todos los sistemas de chasis y control, incluida la suspensión neumática, se han ajustado especialmente para este nuevo modelo. La carrocería es 10 milímetros más baja y también se ha variado la caída del eje delantero en -0,58 grados. En combinación con las ruedas más anchas, permiten una mejor respuesta al volante, una mayor precisión de la dirección y un agarre en curva notablemente más alto. Los frenos cerámicos Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) de altas prestaciones son de serie en el pack GT. Las cualidades dinámicas del Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé pueden mejorarse aún más con las opciones de neumáticos de altas prestaciones para las llantas GT Design de 22 pulgadas de serie, con el sistema PDCC y con la dirección en el eje trasero.

El Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pack GT combina una excepcional dinámica con la versatilidad del nuevo sistema E-Hybrid, ofreciendo el más amplio espectro de prestaciones y eficiencia dentro de la gama Cayenne. En el exterior, el pack GT destaca por una sección frontal específica con detalles en negro, y por otros elementos como las prolongaciones negras de los pasos de rueda, las piezas laterales de carbono en el spoiler del techo, el difusor trasero de carbono y las salidas de escape de titanio situadas en posición central del Turbo GT. Otro elemento distintivo es el techo ligero de fibra de carbono. El Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pack GT acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 305 km/h.