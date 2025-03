Nueva gama 2022 para el Toyota Yaris Electric Hybrid

A. Noguerol El Barco de Ávila Miércoles, 29 de diciembre 2021, 01:28 Compartir

Toyota España actualiza la gama del Toyota Yaris Electric Hybrid, la cuarta generación del modelo de Toyota más vendido en Europa, con una oferta de acabados renovada que se suma a su eficiente sistema híbrido eléctrico 1.5 Dynamic Force de 85 kW / 116 CV y una avanzada seguridad activa y pasiva.

Ya disponible en la Red Oficial de Concesionaros de Toyota España, el nuevo Toyota Yaris Electric Hybrid cuenta con el nuevo sistema multimedia Toyota Smart Connect —disponible en ciertos acabados de la gama—, y recibe nuevas opciones de colores para la carrocería, además de nuevos equipamientos.

Una de las principales actualizaciones de la gama 2022 del Toyota Yaris es el nuevo sistema multimedia Toyota Smart Connect, más potente y rápido en su funcionamiento y que ofrece a los clientes una conectividad total con dispositivos móviles. A través de la gran pantalla táctil de alta definición de 9 pulgadas, el nuevo sistema multimedia Toyota Smart Connect permite estar permanentemente conectado sin necesidad de smartphone dado que cuenta con tarjeta de datos propia. Igualmente, es posible conectar un teléfono móvil de forma inalámbrica a través de Apple CarPlay o Android Auto.

Así, el conductor podrá viajar cómodamente gracias a un avanzado sistema de navegación con actualizaciones de mapas desde la nube, información de tráfico y alertas en tiempo real. Además, el nuevo Toyota Smart Connect permite recibir recomendaciones para una mejor conducción y ahorro de combustible —Hybrid Coaching en tiempo real—. Toyota Smart Connect se ofrecerá de serie a partir del acabado Style Plus dentro de la gama 2022 de Yaris Electric Hybrid.

El nuevo Yaris Electric Hybrid destaca en su segmento por sus altas cotas de seguridad activa y pasiva gracias a la última versión de Toyota Safety Sense, el conjunto de sistemas de seguridad y ayuda a la conducción de Toyota, y el primer airbag central de serie, situado entre los asientos delanteros y que reduce la posibilidad de que el conductor y su acompañante se dañen entre sí en caso de accidente.

Yaris Electric Hybrid incluye de serie, dentro de Toyota Safety Sense, dispositivos como Sistema de Seguridad Precolisión con detección de vehículos, detección de peatones (de día y de noche), detección de ciclistas (de día), detección de obstáculos en intersecciones (vehículos y peatones) y asistencia a la dirección de emergencia, Control de Crucero Adaptativo Inteligente (desde 0 km/h), Reconocimiento de Señales de Tráfico, Avisador de Cambio Involuntario de Carril con asistente activo y sistema de mantenimiento de la trayectoria y Control Inteligente de Luces de Carretera, entre otros sistemas.

Precios

La gama 2022 del nuevo Yaris Electric Hybrid está formada por cuatro niveles de equipamiento —Business Plus, Active Tech, Style y Style Plus—. Business Plus, acabado más enfocado al cliente de flotas, no recibe modificaciones a nivel de equipamiento.

Active Tech configura el 'best seller' de la gama Yaris Electric Hybrid entre los clientes particulares gracias a su precio muy accesible y su gran dotación de equipamiento de serie. Se renueva al pasar de unas llantas de aleación de 15» a unas de 16» con un diseño más atractivo.

El acabado Style se distingue por tener un toque de diseño exclusivo, gracias a la parrilla frontal en negro con embellecedor cromado oscuro o las llantas de aleación de 17'', las cuales reciben una actualización en su color al pasar a ser negras. Además, estrena un nuevo color de carrocería, el Naranja Kaji, en versión monotono.

Este color ya fue presentado con anterioridad en la paleta de colores del Toyota C-HR Electric Hybrid como una versión especial de lanzamiento Kaji Edition, a finales de 2019. El nivel de equipamiento Style de Yaris Electric Hybrid destaca por su equipamiento de serie, con faros Full LED, tapicería mixta de cuero y tela, pomo y palanca de cambios de piel o climatizador bi-zona.

Style Plus es el acabado con el equipamiento más completo y con más novedades en la gama 2022 al actualizar su sistema multimedia con el nuevo Toyota Smart Connect, incluyendo también cargador inalámbrico de smartphone. En cuanto al diseño exterior, al igual que en el acabado Style, las llantas se actualizan a nivel de color, pasando a ser negras. En relación al color de la carrocería, Style Plus seguirá ofreciendo la opción de color bi-tono, con dos configuraciones: Blanco Perlado y el nuevo Naranja Kaji.

Sobre el acabado Style, el tope de gama Style Plus añade el sistema de sonido premium JBL con 8 altavoces, Head-Up Display de 10'', Detector de Ángulo Muerto (BSM) y Sistema de Asistencia al Aparcamiento con función de frenado automático.

La Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ya admite pedidos de la gama completa del nuevo Yaris Electric Hybrid 2022, con unos precios que arrancan en 18.950 € —acabado Active Tech— (todos los precios), o por sólo 150 €/mes con Toyota Easy Plus o Complet, el programa de financiación y servicios añadidos que incluye 4 años de garantía y 4 años de mantenimiento.