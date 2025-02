Nueva edición exclusiva S line plus para el Audi e-tron

S. M. Sábado, 12 de marzo 2022, 00:49 Compartir

Audi lanza en el mercado español la edición exclusiva S line plus para el Audi e-tron y el Audi e-tron Sportback, que añade a las versiones S line los equipamientos más demandados por los clientes del SUV eléctrico, incluyendo elementos de confort y lo último en asistentes a la conducción. En concreto, el sobreprecio de la edicición S line plus sobre el acabado S line es de 5.600 euros.

El éxito del Audi e-tron, el primer vehículo eléctrico de la marca de los cuatro aros, se debe en gran medida a su versatilidad para el uso diario. Además de un gran espacio interior, un confort excepcional y unas prestaciones deportivas, la autonomía juega un papel decisivo: con hasta 417 km en el e-tron Sportback S line plus 55 quattro y 404 km en el e-tron S line plus 55 quattro según el estándar WLTP, y gracias a sus impresionantes velocidades de carga -la batería alcanza el 80% de su capacidad tras unos 30 minutos-, el SUV eléctrico permite afrontar viajes de largo recorrido con facilidad.

La nueva edición S line plus, exclusiva para el mercado español, realza el atractivo del Audi e-tron gracias a su completa dotación de serie, al añadir al acabado S line sobre el que se basa los elementos más demandados por los clientes. De esta forma, la edición S line plus incluye de serie los faros Matrix LED, el techo panorámico, la llave Audi connect key, los asientos calefactables, la cámara de entorno 360 grados, puertos USB C en las plazas traseras, el paquete de iluminación ambiental plus, la segunda toma de carga para corriente alterna en el lado del acompañante y el paquete de asistentes City. Este último incorpora distintas tecnologías de asistentes de conducción en el entorno urbano, como el aviso de cambio de carril, el Audi pre-sense 360, el asistente de tráfico cruzado trasero, asistente de instersecciones y el aviso de peligro al salir del vehículo.