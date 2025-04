Llega a España el primer Renault 4 eléctrico del mundo

A. Noguerol Madrid Jueves, 11 de noviembre 2021, 11:16 Compartir

Se cumplen 60 años del nacimiento de uno de los automóviles más icónicos de la historia de nuestro país, el Renault 4L, conocido también como el 'cuatro latas'.

Su precio, robustez, durabilidad, tamaño y ergonomía lo llevaron a conquistar el corazón de los españoles, convirtiéndose en uno de los coches más icónicos, que alcanzó cifras de ventas superiores a las 800.000 unidades en nuestro país. De hecho, todavía son numerosos los 4L que pueden verse circulando por las carreteras españolas.

Para celebrar su 60 aniversario y fomentar la movilidad sostenible del futuro, la compañía de carsharing Zity ha dado su particular visión de este vehículo con un coche 100% eléctrico y cero emisiones, un modelo único en el mundo que sería el vehículo ideal como coche compartido. La compañía ha traído a España la versión eléctrica de este clásico que recorrerá las calles madrileñas durante los próximos días para la grabación de un spot publicitario que verá la luz a finales de noviembre.

Mucho han cambiado las ciudades desde que el Renault 4L comenzara a circular por ellas. Madrid, sin ir más lejos, se ha convertido en la ciudad europea con un mayor índice de mortalidad asociado a la polución causada por el tráfico rodado, según el ranking de ciudades europeas con más mortalidad asociada a la contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno que publicó ISGlobal a principios de este año.

El gran reto actual de las ciudades, cada vez más pobladas, es garantizar la movilidad y reducir la contaminación. En todo el mundo se están tomando distintas medidas que persiguen estos objetivos, con una normativa europea que camina hacia políticas medioambientales cada vez más restrictivas. Desde las zonas de exclusión de tráfico rodado dependiendo de las emisiones de los vehículos, la peatonalización de áreas residenciales, los peajes urbanos, la electrificación de las flotas de transporte público o las soluciones de Inteligencia Artificial que permiten la previsión de la demanda de movilidad y optimización de recursos, entre otros.

En Madrid la flota de vehículos eléctricos de Zity evita anualmente más de 2.500 toneladas de emisiones a la atmósfera, lo que equivale al consumo de energía de casi 300 hogares españoles al año. Además, contribuye a reducir la contaminación acústica y a mejorar la fluidez del tráfico. Según los datos recopilados en el servicio de Zity, cada vehículo de carsharing es utilizado entre 8 y 10 veces más que un vehículo particular. Además, según la última encuesta realizada por la compañía, el 85% de sus usuarios seguirá utilizando el servicio a medio plazo y, por tanto, no tienen planes de comprar un coche particular. Esto evita la emisión a la atmósfera de una importante cantidad de gases contaminantes.

Por tanto, el carsharing de Zity es una solución de movilidad sostenible que ayuda a conseguir un modelo de ciudad pensado por y para los ciudadanos, basado en la economía colaborativa, la tecnología y la reducción del impacto medioambiental. En línea con esa movilidad sostenible, segura e innovadora, Zity está desarrollando otros proyectos pioneros como el presentado en el pasado South Summit de Madrid para la conducción de vehículos tele-operados.