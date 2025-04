Jeep Avenger e-Hybrid, el americano más italiano se electrifica

Teresa Cabello Martes, 19 de marzo 2024, 04:47 Comenta Compartir

El nombre Jeep nació en 1941 para designar a un pequeño todoterreno, el Willys, que el ejército estadounidense encargó para moverse con más facilidad por las rotas carreteras de Europa durante la II Guerra Mundial. El Jeep llegó a Europa desde el otro lado del Atlántico y casi un siglo después, Jeep es un americano muy europeo y, desde luego, el más italiano. La marca pasó a pertenecer a Fiat, con Chrysler, en 2009 creando FCA, ahora está integrada en Stellantis, el grupo resultado de la fusión de FCA con la francesa PSA.

Sin perder su esencia off-road, el nuevo Avenger e-Hybrid, que se fabrica en la planta de Tychy, en Polonia, viene a completar una gama en la que ya están la motorización de gasolina y a la 100% eléctrica, que fue Van of the Year 2023.

Este Avenger utiliza una innovadora hibridación que le permite circular hasta 1 km en modo exclusivamente eléctrico, siempre que no se superen los 30 km, algo inusual en un hibrido recargable, no enchufable. Esta hibridación está empezando a ser introducido en otras marcas de Stellantis, como Peugeot o Citroën.

La hibridación de este Jeep es un sistema ligero, de 48 vatios, que utiliza un nuevo motor de gasolina 1.2 con turbo de geometría variable, una potencia de 100 caballos y 205 Nm de par al que suma otro eléctrico de 21 kW (equivalente a 32,1 caballos), que se combina con un cambio automático de doble embrague y seis velocidades. El motor eléctrico interviene para conseguir una mejor respuesta a bajas revoluciones o para arrancar. La batería de iones de litio, con una capacidad de 0,9 kWh está bajo el asiento del conductor. Con esta tecnología se consigue una recuperación de energía máxima en las frenadas y desaceleraciones y además no penaliza el peso total porque el sistema hibrido supone sólo 60 kg.

En el diseño exterior, este Avenger mantienen el estilo de las dos versiones que le han adelantado en la gama, con el frontal de grandes bandas verticales, marca de la casa desde su nacimiento, unas llamativas llantas de 17 pulgadas y una altura libre al suelo de 20 centímetros que facilitan mucho sentarse al volante.

Con todos estos elementos el Avenger es un versátil compacto, pero también es económico y maniobrable en ciudad, con muy buen comportamiento en autovía, aunque el consumo aumenta si pisamos demasiado el acelerador, y briosos en carreteras de montaña porque el cambio automático tiene una opción manual con levas en el volante que, además de divertidas de usar, funcionan muy bien. Pero además es un Jeep así que tiene unas cualidades todoterreno similares al resto de la gama como pude comprobar en la zona off road de la pista de pruebas del grupo Stellantis en Ballocco (Italia).

Con un ángulo de ataque y ventral de 20 grados y 34 de salida, sistema de control de descenso, que se activa en un botón en la parte inferior de la consola, el Avenger hibrido es también un todoterreno circula son seguridad sobre el barro, supera pendientes de más del 30% y obstáculos asimétricos, pero consumiendo menos. El campo también es su territorio.

Para ser totalmente versátil y en cualquier situación ofrece la alternativa de hasta seis modos de conducción que se seleccionan en un botón de la consola central y se pueden cambiar con el vehículo en marcha. En el cuadro de instrumentos digital, con pantalla de 10,25 pulgadas y muy buena visibilidad, se muestra el modo en el que estamos circulando (además de la marcha cuando estamos cambiando con las levas) y los niveles de consumo y autonomía.

Los modos Normal, Eco y Sport está destinados a circular sobre asfalto si no hay problemas de adherencia. El Eco, que como su nombre indica consigue un menor consumo y mayor recarga me pareció menos intrusivo que en otros modelos y, efectivamente, sí conservaba más la autonomía. Entre normal y sport la diferencia es muy pequeña. Y para la conducción off road suma tres modos que le permiten funcionar mejor según el tipo de suelo: Arena. Barro y Nieve.

El Avenger e-Hybrid se empieza a entregar en los concesionarios españoles de la marca a finales del próximo mes de abril y ya se pueden hacer pedidos. Su precio arranca en 25.574, aunque Jeep ofrece también una financiación con una cuota mensual de 129 euros durante 35 meses y una entrada de 5.743 euros.

En España se va a comercializar en dos terminaciones: Altitude y Summit, la más equipada que incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, luces traseras LED, diferentes colores de iluminación interior, acceso y encendido sin llave, control de ángulo muerto, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, portón trasero manos libres y conducción autónoma de nivel 2. Entre las opciones, un techo de cristas que se puede abrir y tiene una cortinilla interior manual para proteger de la luz y asientos con masaje.