El Ford Bronco llega a Europa en cantidades limitadas ·

La leyenda americana con capacidad todoterreno extrema y 4x4, el Ford Bronco, llega por primera vez a Europa. Aunque solo estará disponible en cantidades estrictamente limitadas en mercados europeos seleccionados con volante a la izquierda a partir de finales de 2023. Su diseño inconfundible, tanto por dentro como por fuera, se inspira en iconos como el Bronco original de 1966, el aspecto duro y la capacidad de resistencia de la F-Series del mercado estadounidense y el espíritu performance del Ford Mustang, para crear un estilo único y despertar un auténtico sentido de la aventura.

El Bronco se gana su apodo 'G.O.A.T' (Goes Over Any Type of Terrain) gracias a un sofisticado sistema de tracción a las cuatro ruedas y a innovadoras tecnologías de aventura como el Trail Control y hasta siete modos de conducción.

Desarrollado desde el principio pensando en la aventura, el versátil Bronco ofrece características únicas como paneles extraíbles, puntos de montaje integrados diseñados específicamente para los accesorios y materiales fáciles de limpiar de serie. Los clientes del Bronco pueden elegir entre una amplia gama de accesorios aprobados por Ford, todos ellos diseñados para una perfecta integración y una máxima personalización para adaptarse a una gran variedad de actividades aventureras.

«El Bronco es el todoterreno más resistente y versátil de Ford, y la nueva generación fusiona el ADN del original con las últimas tecnologías de gestión del terreno y una amplia gama de accesorios para crear un nuevo icono todoterreno», ha contado Matthias Tonn, ingeniero jefe de Vehículos de Importación de Ford Europa. «Tras el enorme éxito del nuevo Bronco en EE.UU., estamos encantados de traer parte del espíritu de aventura a nuestros clientes en Europa».

Todo al diseño

La parte delantera del vehículo presenta la distintiva parrilla de ancho completo, faros circulares y un atrevido emblema que le confiere un aspecto único. Los paneles cuadrados de la carrocería están diseñados para facilitar la visibilidad de las esquinas exteriores del SUV y, por tanto, para facilitar su colocación en condiciones todoterreno difíciles.

El Bronco también cuenta con muchos toques sencillos pero inteligentes, como los pasos de rueda de plástico atornillados y los visores de rastro -secciones elevadas en la parte superior de las aletas delanteras para ayudar al conductor a localizar las esquinas del vehículo- que pueden utilizarse como puntos de amarre capaces de soportar hasta 68 kg. Esto facilita el transporte de objetos más grandes, como las canoas.

El Bronco cuenta con una capota rígida desmontable, con un revestimiento acústico para un rendimiento confortable en carretera. El techo duro también se separa en cuatro paneles con bolsas de almacenamiento a bordo específicas para los dos paneles delanteros para una máxima flexibilidad. Todas las puertas pueden desmontarse por completo -e individualmente- con una sola herramienta y en solo ocho minutos, lo que proporciona una total sensación de libertad, así como una visibilidad aún mayor en entornos off-road.

Aunque el Bronco está construido para las condiciones más duras, no hay compromisos en términos de confort o características de conveniencia. Un cuadro de instrumentos TFT parcial de 8 pulgadas está emparejado con una pantalla táctil central LCD de 12 pulgadas con el sistema de comunicación y entretenimiento SYNC 4 de última generación, que se beneficia de las actualizaciones de software inalámbricas Ford Power-Up para mejorar su funcionalidad con el tiempo.

El Bronco también ofrece puntos de fijación en la parte superior del panel de instrumentos para un soporte de dispositivos, lo que permite a los clientes fijar sus cámaras o teléfonos móviles con conexiones de alimentación de 12 voltios y USB específicas.

Propias aventuras

El nuevo Bronco está diseñado para estar preparado para cualquier tipo de aventura, y los clientes pueden mejorar sus experiencias con una amplia selección de accesorios diseñados para trabajar mano a mano con los sistemas de Bronco y fáciles de instalar, gracias a los soportes específicos equipados con pernos de la marca Bronco.

Los sistemas de iluminación mejorados, como la barra de luces montada en el techo y los focos del pilar A, se conectan simplemente a los soportes específicos equipados con pernos Bronco para aumentar la visibilidad, mientras que aquellos que deseen dormir fuera de su Bronco pueden elegir entre una tienda de campaña trasera, una tienda de campaña en el techo o un toldo lateral para disfrutar de la máxima libertad al aire libre. Las fundas de neopreno para los asientos ofrecen una mayor protección en las condiciones más duras fuera de la carretera, mientras que los raíles del techo y los soportes específicos disponibles para el techo y el portón trasero permiten transportar fácilmente equipos como esquís, bicicletas y cajas de techo.

«El Bronco está construido para dar a los clientes la libertad de explorar con confianza y este icónico coche se adapta a casi cualquier tipo de aventura que se desee emprender sin sacrificar el confort, la utilidad o las prestaciones. Es el SUV más capaz y versátil de Ford, y va a potenciar mucha diversión en Europa», ha asegurado Tonn.