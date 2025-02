Electrificación premium

Manu Cortés Sábado, 25 de junio 2022, 07:59 Comenta Compartir

Con más de 3,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento, en 1998 –y más de 300.000 en Europa–, esta quinta generación del RX es fundamental para la estrategia de futuro de la electrificación de la marca premium nipona por excelencia. El nuevo Lexus RX puede ya reservarse online, aunque las primeras unidades no llegarán a los potenciales compradores hasta el mes de enero del año próximo. Basta con acceder a la página web de Lexus, rellenar un formulario y realizar una reserva de 1.000 euros. El Lexus RX contará con cuatro niveles de equipamiento: Business, Executive, Luxury y F SPORT. Además, incluye con todos los acabados el servicio Lexus Relax que amplía la garantía hasta los 10 años.

Lexus ha desarrollado aún más su nuevo lenguaje de diseño para el nuevo RX. Cuenta con la nueva «carrocería de doble punta'» obtenida al integrar el concepto de la doble punta de flecha en todo el frontal del vehículo. Es reconocible al instante como un RX, pero ahora con un estilo más dinámico y elegante. En el interior, el habitáculo centrado en el conductor ofrece un control directo e intuitivo sobre el vehículo, mejorando la experiencia al volante, potenciada por una nueva pantalla táctil de 35,56 cm (14 pulgadas).

Lexus ha optimizado los fundamentos clásicos de los vehículos crossover con una plataforma renovada, que ofrece una gran rigidez de la carrocería y un bajo centro de gravedad. El nuevo RX llega con una gama de tres variantes electrificadas: el RX 450h plus con tecnología híbrida enchufable, el RX 350h híbrido, que ofrece una alternativa eficiente a motores turbodiésel y de gasolina de menor cilindrada y el primer híbrido gasolina turbo de la marca hasta la fecha, el RX 500h, que viene con el sistema de tracción a las cuatro ruedas DIRECT 4. Como elementos más destacados en materia de seguridad activa los nuevos Lexus RX disponen del Safety System+3, un sistema de precolisión mejorado y una nueva asistencia proactiva al conductor. El RX cuenta asimismo con la más moderna plataforma multimedia, con el asistente de voz «Hey Lexus» y la aplicación Lexus Link.

Lexus ha aprovechado sus más de 15 años de experiencia en electrificación para ofrecer el modelo RX 450 h plus eléctrico híbrido enchufable (desde 84.500 euros), que monta un motor gasolina híbrido de 2,5 litros de cilindrada con cuatro cilindros y una batería recargable de 18,1 kWh. Un motor eléctrico posterior adicional hace posible una tracción total constante. El sistema enchufable genera 306 caballos de potencia, y se espera que permita acelerar de 0 a 100 km/h en unos 7 segundos. La velocidad máxima todavía no ha sido facilitada, a la espera de los resultados de la homologación. El tamaño y la capacidad de la batería de litio se conjugan para ofrecer una autonomía en modo eléctrico de al menos 65 km (previsión, también pendiente de homologación), y permite circular en modo eléctrico hasta una velocidad de 135 km/hora. Un elemento crucial en el nuevo híbrido enchufable de Lexus es que permite mantener bajos consumos y reducidas emisiones de CO2 incluso con la batería agotada, cuando entra en acción el sistema híbrido autorrecargable del RX 450h plus.

El nuevo grupo motriz híbrido turbo del RX 500 h F Sport (por 107.300 euros) es el primer híbrido de Lexus con turbocompresor, desarrollado para ofrecer las máximas prestaciones. Con la potencia generada por el propulsor eléctrico combinado con un motor turbo gasolina de 2,4 litros de cilindrada y una transmisión automática de seis velocidades, desarrolla 371 caballos de potencia, con una fulgurante aceleración (acelera de 0 a 100 en apenas 6 segundos) y, presumiblemente, con un muy buen comportamiento deportivo, asegurado en casi cualquier terreno gracias a la tracción permanente a las cuatro ruedas.

El sistema «inteligente» de tracción DIRECT 4 reparte constantemente la potencia y el par-motor entre los ejes delantero y trasero en cualquier situación de conducción, alternando de forma automática y continua la fuerza de tracción entre los dos, más rápidamente que cualquier sistema mecánico. Detrás, está equipado con un motor eléctrico de 80 kW y una unidad de control electrónico ubicada entre las ruedas traseras. Al tratarse de un híbrido de alto rendimiento, se han montado pinzas enfrentadas en los frenos delanteros para conseguir una frenada más potente, así como una dirección posterior dinámica, que determina el ángulo óptimo de la dirección para las ruedas traseras para ofrecer una mayor estabilidad a alta velocidad y mejorar la maniobrabilidad a baja velocidad.

Por último, la suavidad y la eficiencia de la motorización híbrida clásica se ha mejorado más con la introducción de la cuarta generación de la tecnología de Lexus en el nuevo RX 350 h, con un precio de salida desde 77.300 euros. Esta unidad con motor de gasolina de 4 cilindros y 2,5 litros de cilindrada desarrolla 245 caballos y permite una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 8 segundos. Comparable en prestaciones con el actual RX 450 h, genera menos emisiones de CO2 y constituirá una buena alternativa a los vehículos con motores turbodiésel para aquellos conductores que priorizan el confort de marcha y el consumo de combustible y coste por kilómetro.

Lexus RX 450 híbrido enchufable Motor Híbrido de gasolina 4 cilindros y eléctrico

Cilindrada 2.487 cm³

Potencia 306 caballos

Aceleración De 0 a 100 km/h en 8 segundos

Tracción A las 4 ruedas

Cambio Automático

Autonomia eléctrica 65 kilómetros

Consumo mínimo 1,1 litros/gasolina

Etiquera DGT CERO

Dimensiones Largo: 4,89 m. Ancho: 1,92 m. Alto: 1,69 m.

Precio 84.500 euros

