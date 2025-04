Un diseño muy todoterreno y mucha versatilidad para el nuevo buque insignia de SsangYong, el Torres

Noelia Soage Sábado, 23 de septiembre 2023, 18:01 Comenta Compartir

El nuevo SUV de SsangYong, el Torres, está destinado a ser el nuevo buque insignia de la marca. Y no es para menos. Se trata de un todocamino con una fuerte apariencia de todoterreno, con un enorme espacio para pasajeros y equipaje, así como con detalles de diseño que harán que te gires por completo. No hace falta fijarse demasiado para darse cuenta de que su diseño es realmente llamativo, un diseño que inaugura este modelo, pero que ya será la nueva imagen del fabricante en los modelos que están por llegar.

En el frontal destaca una parrilla de seis elementos verticales, sumado a sus ópticas full LED (cuya forma está inspirada en las siete estrellas de la constelación de la Osa Mayor), que le otorga una imagen muy robusta. En la misma línea, el diseño integrado de la amplia placa protectora delantera crea una gran sensación de solidez en la parte inferior del coche. Además, para enfatizar este aspecto, los faros antiniebla, encuadrados en un marco negro, van situados a ambos lados de la parte inferior del paragolpes.

El diseño delantero del Torres se complementa con unos gruesos resaltes longitudinales a los lados del capó, en cuya parte trasera encontramos unos detalles estéticos que simulan una rejilla y una anilla de amarre, que realzan el carácter todoterreno. Es más, el perfecto complemento a la robusta estética del Torres lo encontramos en su parte trasera, con muchos detalles que evocan a los todoterreno clásicos. Sobresale el embellecedor de forma hexagonal del portón trasero, que se asemeja a una clásica cubierta de rueda de repuesto, imagen 4x4 reforzada con la manija del portón, situada en el lado derecho. Aunque por este detalle pueda parecer que el portón se abre lateralmente, no es así.

Ampliar SsangYong Torres P.F.

Otros detalles de la trasera del Torres son su placa protectora con apariencia metálica, su luz de freno led (montada muy alta para mejorar su visibilidad por parte de los vehículos que circulan detrás), o el moderno conjunto de luces, con un diseño cuadrado que realza, una vez más, el aspecto de solidez del coche. Comprende intermitente, luz de freno, luz de posición y luz de marcha atrás.

El Torres mide 4.700 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.710 de alto, mientras su batalla es de 2.680 mm. Un tamaño con el que se inscribe en el segmento SUV-D, aunque, por precio, desde solo 31.000 euros, competirá de lleno con modelos superventas del segmento SUV-C.

Configuración interior

Otro punto muy llamativo: su configuración interior. Ofrece cinco cómodas plazas más un maletero con una capacidad de 703 litros, que aumenta a 839 litros sin el piso de carga, que es removible. Capacidad que se incrementa hasta los 1.662 litros con la segunda fila de asientos abatida. Así, el Torres ofrece uno de los mayores espacios de su categoría, con capacidad para llevar hasta cuatro bolsas de palos de golf, además de disponer de una gran modularidad y distintas configuraciones en la forma del espacio de carga gracias a sus asientos traseros abatibles asimétricamente (60:40).

Ampliar SsangYong Torres P.F.

Muy importantes, además, los múltiples huecos de almacenamiento que encontramos en todo el interior del Torres: guantera de 6,14 litros, espacios de 7,7 litros a la izquierda y a la derecha del maletero, un compartimento de almacenamiento en la consola central de 4,56 litros dos portavasos traseros bolsillos en los respaldos de los asientos, zonas de almacenamiento en la parte delantera, dos anchos portavasos y caja de almacenamiento de 4,56 litros con tapa en la consola central, o huecos de almacenamiento en la parte trasera de dicha consola central para las plazas posteriores.

En el habitáculo, en el centro del salpicadero concretamente, también encontramos una pantalla de audio inteligente de 9 pulgadas, con cámara marcha atrás HD. El sistema es compatible con Apple CarPlay y Google Android Auto, por lo que los usuarios pueden conectar su teléfono inteligente a la pantalla para hacer llamadas telefónicas, revisar mensajes, escuchar música o navegar. Además, en esta misma pantalla se proporciona la información sobre la calefacción, la ventilación y funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

Ampliar SsangYong Torres P.F.

Por su parte, una pantalla táctil de 8 pulgadas, situada en la consola central, integra la mayoría de los controles del vehículo. Incluye el control de diferentes sistemas que afectan a la dinámica del vehículo, como modos de conducción, control de estabilidad, control de descensos, bloqueo del diferencial central (en los 4x4) y un largo etcétera. También se visualiza el manejo de otros aspectos del coche, como la calefacción/ventilación de los asientos, la iluminación interior (configurable con 32 colores) o la nivelación de los faros, entre otros.

Motorizaciones

Se puede elegir entre tres motorizaciones. Bueno, en realidad, de serie llega con un eficiente motor de gasolina de 163 CV. Pero SsangYong ofrece la posibilidad de instalar GLP, capaz de funcionar indistintamente con gasolina o gas licuado de petróleo e incorporando, por ello, el distintivo ECO de la DGT. Y en el primer semestre de 2024, se añadirá a la gama una versión 100% eléctrica.

Para la entrega de la potencia a las ruedas, el Torres dispone de dos tipos de cajas de cambios, una manual y una automática, además de dos sistemas diferentes de tracción: 4x2 y 4x4. Los Torres destinados a un uso más urbano disponen del sistema de tracción 4x2, en el que son las ruedas delanteras las encargadas de hacer avanzar al vehículo. Este sistema de tracción puede ir asociado a las dos cajas de cambio de seis relaciones, la manual y la automática.

Pero para un SUV con apariencia todoterreno como este, la versión 4x4 es la que será fiel reflejo de la dilatada y reconocida experiencia de SsangYong en la fabricación de vehículos de tracción total. El sistema logra un rendimiento muy eficiente y seguro, gracias a la óptima distribución de la fuerza motriz entre las ruedas delanteras y traseras. Cuando hay una pérdida de tracción de alguna de las ruedas, el sistema AWD redistribuye automáticamente el par de forma óptima entre las cuatro ruedas. El control, en tiempo real, de la velocidad de cada rueda, garantiza la máxima eficacia de tracción de manera ininterrumpida, independientemente de la superficie sobre la que estemos circulando.

Ampliar Características del Torres Motor : gasolina de 163 CV Medidas (largo/ancho/alto, en metros) : 4,70/1,89/1,72 Velocidad máxima : 191 km/h Maletero : hasta 1.662 litros Consumo medio : 7,40 l/100 km Precio : desde 31.000 euros

El sistema cuenta con un modo de bloqueo AWD, accionable manualmente, que hace un reparto de potencia por igual para ambos ejes para conseguir la máxima tracción en zonas de muy baja adherencia, elemento pensado para situaciones fuera de carretera. Cuando la velocidad del vehículo supera los 40 km/h, el sistema vuelve automáticamente al modo 'normal' de reparto automático de la tracción, retornando al modo 'lock' cuando la velocidad desciende otra vez por debajo de 40 km/h.

En concreto, la unidad gasolina con cambio automático y tracción 4x4 es la que hemos tenido la oportunidad de probar durante 100 kilómetros. Ha sido una breve toma de contacto, pero más que suficiente para notar que se trata de un modelo con un confort de marcha excepcional y muy silencioso a pesar de su gran tamaño. De hecho, la sensación es de mucha altura y anchura, pero nada más lejos de la realidad. Una vez dentro la visibilidad es muy buena y las maniobras se realizan con mucha facilidad. Lo que si se nota es el peso, ya que en las aceleraciones rápidas, le hace falta unos segundos para reaccionar.

No obstante, en 'offroad' no tiene nada que envidiar a sus competidores más robustos. Solventa con facilidad cualquier dificultad que supone salir del asfalto; y todo con unos contenidos consumos que no alcanza los 8 litros a los 100 km.

Más información





Pero el efectivo sistema de tracción no es lo único que destaca al Torres en su categoría, que también dispone de unas buenas cotas todoterreno, con un ángulo de ataque de 18,2 grados, un ángulo de salida de 21,7 grados y un ángulo ventral de 17,6 grados. Sin embargo, por lo que destaca en su categoría es por los 20 cm de altura con respecto al suelo, o por su radio de giro de sólo 5,42 metros. Por otra parte, tiene una capacidad de remolque de hasta 1,5 toneladas con remolque con frenos y de 750 kg con remolque sin frenos.

Temas

Industria Automovilística